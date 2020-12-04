В России заявили о ядерной угрозе со стороны США Шойгу анонсировал российско-белорусские учения «Запад-2021» 4 декабря 2020, 14:08 Текст: Дмитрий Зубарев

Российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021», направленные на укрепление военной безопасности Союзного государства, пройдут в сентябре следующего года, сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании. «Важнейшим мероприятием по отработке практических действий войск станет запланированное на сентябрь российско-белорусское стратегическое учение «Запад-2021», направленное на дальнейшее укрепление военной безопасности Союзного государства», – передает РИА «Новости» слова Шойгу. Напомним, в ноябре глава белорусского минобороны Виктор Хренин рассказал о запланированных на 2021 год масштабных военных учениях России и Белоруссии «Запад-2021».

