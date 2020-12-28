«Умное голосование» Навального назвали политическим разочарованием

Блогеры высчитали коэффициент полезного действия электорального проекта Алексея Навального «Умное голосование», или как его прозвали в Сети – «Унылое голосование», и пришли к выводу, что УГ стало политическим разочарованием 2020 года.

Согласно подсчетам, эффективность проекта составляет 0,18%: кандидатам от УГ удалось взять 141 мандат по всей стране из 78 тыс. 249 доступных, пишет «Ридус».

Кроме того, указывается в публикации, депутаты УГ активно поддерживают законопроекты партии власти. К примеру, 19 из 35 депутатов Томской городской думы избрались при поддержке проекта Навального – и они поддержали проект бюджета Томска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов за авторством «Единой России». Похожая ситуация сложилась и в столице, где проект бюджета Москвы поддержали девять из 18 присутствующих депутатов от УГ.

Даже в «успешных» для УГ регионах – в Томске и Новосибирске – депутаты, поддержанные Навальным, не могут избраться на посты председателей законодательных органов.

Томский результат «Унылого голосования» считается самым успешным, но уже в октябре, в течение месяца после выборов, УГ доказало свою несостоятельность, так как на первом же заседании проходило голосование за председателя гордумы, в котором участвовало 37 депутатов. По итогам голосования председателем городской думы был избран Акатаев Чингис Маметович, депутат от «Единой России». А за кандидатуру Ксении Фадеевой проголосовали 15 депутатов – это даже меньше, чем было избрано по стратегии УГ.

Аналогичная ситуация произошла в Новосибирске, где 25 сентября в ходе голосования на пост председателя совета депутатов кандидатуру Сергея Бойко поддержали всего пять депутатов, а «Унылым голосованием» в совет были избраны 13 депутатов. Значит, кандидатуру Бойко поддержали менее половины всех депутатов так называемого «Умного голосования».

Кроме того, отмечается в статье, депутаты, избранные при помощи УГ, были пойманы за руку при воровстве: к примеру, депутат Мосгордумы Олег Шереметьев был приговорен к условному сроку за хищение более 2 млн рублей, выданных ему на премирование помощников. А депутата МГД Елену Шувалову подозревают в махинациях с зарплатным фондом помощников: она устроила помощниками своих детей.

Ранее политолог Дмитрий Гусев, комментируя итоги довыборов в гордуму Екатеринбурга, заявил газете ВЗГЛЯД, что технологии «умного голосования» Навального в поддержку отдельных кандидатов не работают даже там, где у его команды было относительное.