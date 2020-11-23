Эксперт объяснил провал оппозиции на довыборах в Екатеринбурге

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23 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 15:23  |  vz.ru
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Российские расстояния спасают отечественных авиаторов

Российские аэропорты заполнены, в отличие от многих зарубежных Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Российский рынок авиаперевозок показал колоссальную устойчивость по сравнению с зарубежными на фоне пандемии – отечественные аэропорты вошли в число самых загруженных в Европе. Летать по России некоторые перевозчики стали даже больше, чем в прошлом году. Как возник подобный эффект и почему, несмотря на подобные показатели, вероятность банкротства авиакомпаний по-прежнему высока? Подробности...
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Байден станет вторым «фейковым президентом» после Кеннеди

Согласно популярной теории, Кеннеди убили те же люди, которые сфальсифицировали выборы в его пользу Henry Burroughs/AP/ТАСС
Либеральные СМИ в один голос утверждают, что выборы в США невозможно сфальсифицировать. Тем не менее история знает примеры обратного, причем самые скандальные выборы обеспечили победу одного из самых любимых в стране президентов – Джона Кеннеди. Поставив на католика, мафия тогда просчиталась. Просчитается ли она теперь? Подробности...
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Меладзе и Пугачевой на Новый год предложили замену

На свою беду Меладзе сам предложил публике отдохнуть в новогоднюю ночь от его песен Сергей Фадеичев/ТАСС
Меладзе, наверное, еще пожалеет, что угрожал бойкотировать «Голубые огоньки». А ну как телепродюсерам понравится такая идея? В нынешние времена возможно то, что вчера казалось немыслимым – например, обойтись 1 января без песен Пугачевой и Меладзе. Как рядовые читатели газеты ВЗГЛЯД, так и известные россияне в большинстве своем предпочли бы услышать в праздничную ночь молодых начинающих исполнителей. Подробности...
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Украина грезит миллиардами на «восстановление Донбасса»

Донецкий аэропорт был инфраструктурным символом Донбасса, пока его не разрушили ВС Украины Dmitry Lovetsky/ТАСС
Украинские политики озвучили новую сумму средств, необходимую для восстановления разрушенной войной инфраструктуры Донбасса – 21 млрд долларов. Причем, как уверяют в Киеве, некие страны и международные организации готовы инвестировать в регион сразу после завершения демилитаризации. Насколько верны расчеты украинских политиков и что на этот счет думают в самом Донбассе? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Иногда банан – это просто банан

Максим Соколов, публицист
Головы у экзальтированных конспирологов и так нетвердые. А затянувшееся судебное представление по делу доцента Соколова прямо-таки приглашает их к тому, чтобы громоздить версии о заговоре бонапартистов. Подробности...
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Что менялось в нашей жизни при смене президентов США

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Главная засада на пути Соединенных Штатов из прошлого в будущее – идеология успеха, порождение протестантской веры. «Я преуспеваю – значит, я угоден Господу». Подробности...
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России нужны пассионарии, готовые созидать

Андрей Медведев, Политический обозреватель
России совершенно не помешает сделать очень простые шаги, которые дали бы понять многим, что нынешняя Россия в такой же мере наследница СССР и Российской империи, в какой соседи претендуют на свое историческое наследство. Подробности...
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Санду провоцирует Россию

Обсуждение: 11 комментариев

Почему Армения не признала Карабах?

Советский дефицит вернулся в Туркмению

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На Приморье обрушился самый мощный ледяной шторм за последние 30 лет

Три дня во Владивостоке продолжался ледяной шторм. В результате разгула стихии было обесточено несколько районов города, наблюдаются перебои с подачей воды. Только по предварительным подсчетам, ущерб в Приморье оценивается в 80 миллионов рублей
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Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    Эксперт объяснил провал оппозиции на довыборах в Екатеринбурге

    23 ноября 2020, 15:02

    Текст: Ирина Яровая

    «Результаты выборов показали, что технологии «умного голосования» Навального в поддержку отдельных кандидатов не работают, а люди, исходя из собственного мнения, поддержали «Единую Россию», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Гусев, комментируя итоги довыборов в гордуму Екатеринбурга.

    «Навальный рассматривал эти довыборы как попытку еще раз протестировать свои технологии «умного голосования» и доказать их эффективность. Это было сделано в Екатеринбурге – на родине Леонида Волкова – ближайшего сторонника Навального и соавтора этой идеи», – рассказал президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев.

    Гусев отметил, что «Волков прекрасно знал город, знал уральских людей и то, как с ними работать, а значит, у Навального были шансы на то, чтобы его метод сработал». «Однако результаты выборов показали обратное – технологии «умного голосования» не работают даже там, где у Навального и его команды было преимущество», – подчеркнул он.

    «Провал задумки Навального означает, что люди голосуют не потому, что им кто-то на что-то указал, а исходя из собственного мнения. В Екатеринбурге люди решили поддержать «Единую Россию» и она получила большинство мандатов», – заключил он.

    Ранее в воскресенье завершились довыборы в городскую думу Екатеринбурга по двум округам. По данным горизбиркома, явка на голосовании составила 9,16% в округе №3 и 9,49% в округе №9.

    В обоих округах наибольшее число голосов набрали кандидаты от партии «Единая Россия»: экс-депутат Антон Швалев (округ №3) набрал 28,57% голосов избирателей, а бизнесмен Виталий Чачин (округ №9) – 39,91%.  Таким образом, «Единая Россия» вернула себе абсолютное большинство мандатов (19 из 36).  

    «День голосования прошел спокойно, без подтвердившихся нарушений. При этом жители двух округов продемонстрировали довольно высокий интерес к завершающейся кампании», – отметил председатель горизбиркома Вадим Антошин.

    При этом после завершения голосования в Екатеринбурге сотрудники полиции задержали мужчину, который занимался скупкой голосов на довыборах.

    «Удалось поймать мужчину, который скупал голоса в поддержку кандидата от КПРФ Ольги Прожериной. У мужчины были списки с контактными данными избирателей, которые получили деньги – около 300-400 руб. Мы позвонили людям по указанным в списках номерам. Они ответили, что голосовали за Ольгу Прожерину», – передает «Коммерсантъ» слова кандидата в депутаты от партии «Яблоко» Владислава Постникова.


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