Главную Кремлевскую елку нарядили к Новому году

Более 1,1 тыс. игрушек и 2,4 тыс. метров светодиодных гирлянд, оформленных по мотивам сказки «Морозко», украсили главную новогоднюю елку России, которая установлена на Соборной площади Кремля.

Главную новогоднюю елку России срубили в подмосковном Наро-Фоминске 9 декабря и уже через несколько дней, 11 декабря, ее отправили в Москву на Красную площадь. В этом году была выбрана 96-летняя ель высотой около 25 метров, с диаметром ствола 60 сантиметров и размахом нижних ветвей 10 метров. Выбирали дерево из 50 вариантов по всем 19 подмосковным лесничествам.

«В этом году идею, которые придумали наши дизайнеры, навеяла детская, всеми любимая сказка «Морозко». Цветовое решение повторяет купола Соборной площади – это белые, золотые и серебряные игрушки», – передает РИА «Новости» слова пресс-секретаря управделами президента Елены Крыловой.

Она рассказала, что главную новогоднюю елку России украсили 2,4 тыс. метров светодиодных гирлянд и более 1,1 тыс. игрушек, 360 из которых сделаны вручную.

«Экскурсии в Московский Кремль проводятся, хоть и усеченными группами, но тем не менее экскурсии будут проходить», – добавила Крылова.



По традиции главная елка России пробудет на Соборной площади Кремля до Крещения.

Напомним, 11 декабря из Наро-Фоминского городского округа Подмосковья в Московский Кремль была доставлена главная новогодняя елка. Специальный автопоезд торжественно ввез ее через Спасские ворота в 22.00 под бой курантов и звуковой сигнал автомобиля.