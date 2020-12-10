В Кремле украсили главную новогоднюю елку страны В Москве украсили главную новогоднюю ель страны, установленную на Соборной площади Кремля. 96-летняя ель из-под Наро-Фоминска была выбрана из 50 претенденток по 19 подмосковным лесничествам. Главным мотивом декора стала сказка «Морозко» (фото: Гавриил Григоров/ТАСС)

