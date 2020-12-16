Лавров отреагировал на публикации про «второе отравление» Навального

Глава МИД Сергей Лавров раскритиковал западные СМИ за отсутствие этики и нежелание устанавливать факты из-за публикаций про «второе отравление» блогера Алексея Навального.

«Все эти новости забавно читать, но манера, в которой эти новости преподносятся, говорят лишь об одном: у наших западных партнеров отсутствует наличие каких-либо этических норм, отсутствуют навыки нормальной технологической работы и нежелание выполнять международно-правовые нормы, когда речь идет об установлении фактов», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.

По его словам, Москва уже привыкла к тому, что США и другие западные страны просто объявляют в СМИ об очередных обвинениях в адрес России. Дипломат также назвал ущербной позицию «раз Москва молчит, значит, виновата».

«Логика здесь такая: вот если мы объявили, например, новые факты, которые были обнаружены германскими спецслужбами про отравление Навального, а Москва уже два дня молчит. Раз молчит, значит виновата. Ущербность такого подхода, по-моему, очевидна любому вменяемому человеку», – отметил министр.

Также Лавров подчеркнул, что США запрещают всем странам Восточного Средиземноморья развивать нормальное сотрудничество с Россией, включая военно-техническое сотрудничество и взаимодействие в сфере энергетики, передает ТАСС.

«Что касается политики США в Восточном Средиземноморье, мы по-прежнему считаем, что она неконструктивна», – добавил он.

Накануне британская газета Times со ссылкой на анонимные источники в разведке сообщила, что блогера Алексея Навального якобы пытались отравить во второй раз, когда он лежал в искусственной коме в Омске. Также в статье утверждается, что данную информацию спецслужбам Великобритании сообщили их коллеги из Германии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что британское издание Sunday Times – это «воскресное чтиво в халате», а сама новость является «ерундой».

В понедельник Навальный выпустил расследование, в котором заявил, что его с супругой якобы уже несколько лет сопровождают в поездках по стране сотрудники спецслужб, которые за это время несколько раз пытались отравить его «Новичком».

Напомним, на Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории.

Кремль подчеркивал, что Москва готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.