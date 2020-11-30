Санду назвала «нечестным» долг Молдавии перед Газпромом

Требовать уплаты долга за газ от Молдавии «несправедливо» и «нечестно», заявила избранный президент республики Майя Санду.

«На правом берегу у нас почти нет долгов Газпрому, потому что мы платим и платили все эти годы. С другой стороны, на левом берегу не платили за газ, и там долг очень большой. И конечно, нельзя ожидать от нас на правом берегу, что мы сможем оплатить. Это нечестно, несправедливо», – сказала она РБК.

Санду заявила, что на данный момент общий размер долга составляет сейчас около 7,5 млрд долларов, и на правом берегу Днестра люди только и говорят о том, на левом берегу за газ не платят.

«А потом уже начинается весь этот разговор – а кто будет платить за огромный долг Приднестровья за газ? (...) Это большая проблема, но ее нужно решать», – сказала избранный президент.

20 ноября Санду заявляла об отказе Кишинева платить за российский газ, поставленный в непризнанную республику.

Напомним, ЦИК Молдавии официально объявил кандидата от партии «Действие и солидарность» Майю Санду победителем президентских выборов в республике. В тот же день она назвала Крым «территорией Украины», а также заявила об отказе Кишинева признавать долги за российский газ для Приднестровья. Действующий президент Молдавии Игорь Додон предсказал последствия проведения антироссийской политики Санду.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждать России от нового президента Молдавии.