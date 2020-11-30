На территории Кремля умер сотрудник ФСО

Сотрудник Федеральной службы охраны совершил самоубийство на территории Московского Кремля, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Сотрудник покончил с собой во время службы. По данному факту проводится проверка», – сказал источник ТАСС.

В то же время он опроверг сообщения о том, что сотрудник служил в подразделении, отвечающем за личную охрану президента.

ФСО – спецслужба, осуществляющая функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере государственной охраны, президентской, правительственной и иных видов специальной связи и информации, предоставляемых федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации и другим государственным органам. В ФСО России предусмотрена военная и федеральная гражданская госслужба.