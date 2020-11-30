Девятилетний мальчик нашел уникальный артефакт 3000-летней давности

Девятилетний мальчик Биньямин Милт нашел на Храмовой горе в Иерусалиме крошечную золотую бусину, возраст которой может достигать 3 тыс. лет.

Как сообщает сайт Temple Mount Sifting Project, у украшения четыре слоя, каждый из которых состоит из крошечных золотых шариков, прикрепленных друг к другу в форме цветка. При этом бусина сохранилась в неплохом состоянии. Сначала археолог, которому показали находку, даже решил, что это современный предмет, передает РИА «Новости».

Оказалось, что бусину создали во времена Первого Храма (Храм Соломона, существовавший с 950 по 586 год до н. э.).

Ученые отмечают, что золотые изделия этого периода встречаются крайне редко, поскольку в те времена золото включало в себя значительные примеси серебра.

Напомним, в субботу СМИ сообщали, что норвежские археологи на склоне горы в национальном парке Ютунхеймен после таяния ледника обнаружили коллекцию древних артефактов.