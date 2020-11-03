Мигранту в Москве дали два года колонии за угрозу полицейскому кусачками

Московский суд приговорил приезжего из Киргизии Нурлана Октонбекова к двум годам заключения за то, что тот угрожал полицейскому кусачками, рассказал адвокат осужденного.

Мужчина был задержан за спор с охранником магазина, уже в отделении полиции он вступил в конфликт с правоохранителем, в ходе которого на него попытались надеть наручники, передает РИА «Новости».

«Удерживая равновесие, Нурлан схватился за косяк двери. Дежурный сильно ударил ногой по этой двери и сломал моему подзащитному два пальца», – заявил адвокат.

По версии следствия, после того, как с Октонбекова сняли наручники и оказали помощь, он достал кусачки и стал угрожать сотруднику полиции. При этом адвокат осужденного утверждает, что его подзащитного сразу обыскали и забрали инструмент. Правозащитник сказал, что не согласен с приговором и будет его обжаловать. Также, по его словам, Октобенков был изначально неправомерно задержан, поскольку не нарушал общественный порядок в магазине, где его задержали сотрудники Росгвардии.

В мае задержанный за нападения на водителей в Москве приезжий сбил на машине полицейского.