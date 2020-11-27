Заслуженный педагог России отреагировал на стрельбу учителя в школе Нальчика

«Как можно вообще какое-то оружие, пусть даже травматическое, проносить в школу? Это просто должностное преступление, какая бы нервная ситуация не была», – заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель России Евгений Ямбург, комментируя инцидент в Нальчике.

Источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии сообщил, что в одном из лицеев Нальчика между учеником 8-го класса и его учителем произошел конфликт из-за учебных разногласий, после чего мальчик позвал на разборки своих знакомых 36 и 26 лет. После этого педагог выбежал на улицу и взял из своей машины травматический пистолет и, вернувшись в учебное учреждение, несколько раз выстрелил в воздух. Во время инцидента пострадали два человека.

«К счастью, я с такой ситуацией не сталкивался, но то, что такая ситуация возможна – мне абсолютно понятно. Для этого есть объективные причины. Сейчас родители, дети, учителя, конечно, находятся в общем невротическом состоянии из-за пандемии коронавируса и дистантного обучения. Ситуация напряженная, даже почти военная, все устали», – говорит Ямбург.

Он поясняет, что из-за непростой эпидемиологической обстановки и новых условий, даже родители, взрослые люди, ругаются между собой в школьных чатах, споря по мелочам. Так педагог напомнил историю, когда в Санкт-Петербурге из-за конфликта в родительском чате мужчины устроили драку, которая попала на видео. При этом один из участников потасовки принес на встречу травматическое оружие.

«Выход из таких ситуаций простой – надо разговаривать друг с другом, будь это дети или взрослые, проводить видеоконференции и предупреждать подобные эксцессы. И эти горячие кавказские учителя – это вообще немыслимо! Как можно вообще какое-то оружие, пусть даже травматическое, проносить в школу? Это просто должностное преступление, какая бы нервная ситуация не была», – считает собеседник.

Педагог подчеркивает, что мудрость учителя как раз заключается в том, чтобы уходить от конфликтов, а не обострять их или вступать в такие перепалки, как это случилось в Нальчике.

В феврале в ульяновской школе 15-летний ученик 8-го класса без какой-либо причины ударил учительницу кухонным ножом в живот.