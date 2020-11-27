Юрист сказала, что надо делать с найденными на улице деньгами

Случайно найденные на улице деньги не стоит торопиться забирать себе. Лучше либо не брать их вовсе, либо сразу отнести в полицию, рассказала адвокат Юлия Кузнецова.

«Согласно ст. 227 ГК РФ находка – это обнаружение чужой вещи, которая выбыла из владения собственника помимо его воли. Нашедший денежные средства обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее их или собственника. Данные сведения можно установить, если, например, денежные средства находились в кошельке и там есть какие-либо данные», – рассказала эксперт агентству «Прайм».

Если данные хозяина неизвестны, нашедший деньги обязан заявить в полицию или в орган местного самоуправления. В заявлении нужно подробно изложить обстоятельства, в которых произошла находка, а также указать размер найденных средств.

Можно указать, что вы желаете забрать деньги себе, если хозяин не найдется в течение полугода. Налог на доход в таких случаях не взимается. Если нашедший отказывается от денег, то они поступают в муниципальную собственность.

Хранить находку можно у себя, либо сдать ее на хранение в вышеуказанные органы. При этом нашедший отвечает за порчу или утрату средств лишь если доказан умысел или явная неосторожность, и в пределах найденной суммы.

Кроме того, вы имеете право на вознаграждение за находку в размере до 20%, в случае, если хозяин найдется. Но это правило действует, лишь если вы заявили о находке в полицию.

Соблазн оставить деньги себе, не обращаясь в соответствующие органы, конечно, велик, но Кузнецова советует этого не делать. Велик риск, что деньги имеют криминальное происхождение. Если станет известно, что они хранятся у вас незаконно, то у правоохранителей появится к вам много вопросов. Есть вероятность оказаться в числе подозреваемых в преступлении, направленном на незаконный захват денежных средств.