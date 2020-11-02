Эксперт: С помощью многоуровневой конкурсной системы создается будущая элита России

Такие конкурсы, как «Большая перемена» для школьников и «Лидеры России» – на другом возрастном уровне – вызывают одобрение большинства россиян. С их помощью государство не только формирует кадровый резерв, но и предоставляет гражданам возможность для развития, заявил газете ВЗГЛЯД эксперт Виктор Потуремский, комментируя встречу Путина с финалистами конкурса «Большая перемена».

«Все, что касается социальных лифтов, подготовки кадровых резервов – это более чем важная тема. На нее есть запрос и государства, и общества. Здесь совмещаются сразу два требования общества – на развитие страны и на социальную справедливость. Один из принципов справедливости гласит: молодые люди должны быть востребованы и иметь возможность реализоваться, в первую очередь, в своей стране», – уверен директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

«Я не согласен с мнением некоторых блогеров-критиканов, которые называют подобные конкурсы показухой, – подчеркивает Потуремский. – Какая же это показуха, если рядовой школьник получает миллион рублей на свое будущее образование. Это вполне конкретные результаты. Я сам родитель и понимаю, насколько важны в наше время не только деньги, но и доступ к качественному образованию – например, в своем городе».

Напомним, в понедельник президент Владимир Путин дистанционно пообщался со школьниками, вышедшими в финал Всероссийского конкурса «Большая перемена». «Чтобы быть лидерами в бурном, сложном 21-м веке, надо создавать лучшие возможности для самореализации человека, раскрыть талант, природный дар, который в каждом человеке, в том числе и в молодом человеке, заложен», – сказал глава государства. Путин пообещал, что власти будут и дальше создавать все необходимые условия для развития детей и подростков. «Это без всякого преувеличения наша общенациональная цель. Убежден, она объединяет всех наших граждан», – добавил президент, предложив сделать конкурс «Большая перемена» ежегодным.

Потуремский отметил, что личное участие главы государства в подобных мероприятиях подчеркивает их статус. «Проведение подобных конкурсов становится базовым направлением для государства вообще. Оно должно восприниматься именно так на всех властных уровнях, в том числе, в регионах», – заключил социолог.

Потуремский выразил надежду, что с помощью подобной многоуровневой конкурсной системы для разных возрастов постепенно удастся воспитать будущую элиту России. «Дело не только в деньгах и ресурсах, которые будут потрачены на развитие конкретных молодых людей, победившим в конкурсе, – отметил собеседник. – Это важный вопрос и с точки зрения социологии, потому что речь идет и о формировании общих правил, ценностей, регулирующих норм. Если ты готов заниматься собственным развитием и образованием, то государство и общество предоставляет тебе такие возможности. Но для этого надо будет следовать правилам, которые как раз сейчас определяются».

Напомним, финал всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – открылся накануне в международном детском центре «Артек» в Крыму. В конкурсе принимали участие более миллиона школьников, финалистами стали 1200 ребят. Организаторами конкурса выступают АНО «Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр».

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что финалистов конкурса поздравили российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков. Во время прямой трансляции с Международной космической станции они пожелали конкурсантам «реализовать свои самые смелые мечты».

До 4 ноября в «Артеке» мотивационные лекции и встречи для школьников проведут руководители крупнейших российских компаний и университетов. В формате форсайт-сессий финалисты спроектируют «Город будущего» по 6 направлениям: «Образование будущего», «Предпринимательство», «Искусство-Арт», «Урбанистика», «Волонтерство» и «Здоровый образ жизни».

Имена победителей «Большой перемены» будут объявлены 3 ноября. Ими станут 300 учащихся 9-10 классов и 300 одиннадцатиклассников. При этом каждый из победителей-одиннадцатиклассников получит приз в миллион рублей, который он сможет направить на оплату своего обучения, а также до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.

Учащиеся 9-10 классов будут премированы суммой в 200 тыс. рублей каждый. Эти средства они смогут потратить на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов. Все финалисты конкурса (1200 человек) получают путевки в МДЦ «Артек». 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей) для создания у себя новых образовательных возможностей и технического переоснащения.