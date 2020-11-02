Эксперт: С помощью многоуровневой конкурсной системы создается будущая элита России

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2 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 18:23  |  vz.ru
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Появилась новая реальная угроза американскому доллару

Цифровой юань готов нанести удар по доллару REUTERS/Bobby Yip
Китай может стать первой страной, которая запустит суверенную криптовалюту. Россия и Евросоюз могут последовать его примеру. Бояться такого поворота событий в первую очередь надо американскому доллару. Потому что набирающие популярность цифровые валюты угрожают подорвать его статус резервной валюты. Более того, это может оказаться выгодно и для бюджета, и для простых граждан.  Подробности...
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Спасение Нагорного Карабаха важно для безопасности России

Монумент «Мы – наши горы» стал символом Арцаха, головы долгожителей олицетворяют большую и малую вершины горы Арарат Илья Питалев/РИА Новости
На встрече с главой МИД Турции президент Азербайджана отчитался об «освобождении» 200 населенных пунктов в Нагорном Карабахе, пообещав продолжить наступление и восстановить целостность страны. Как бы ни развивался этнический конфликт между армянами и тюрками, для России важно сохранить НКР, иначе НАТО легко получит выход на Каспий. Подробности...
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Старообрядцы адаптировались к новому мировому порядку

Русские старообрядцы сумели сохранить за века эмиграции веру, язык и традиции Михаил Метцель/ТАСС
Зажиточные и успешные русские за границей – именно так можно охарактеризовать расселившихся по всему миру старообрядцев. За века вынужденной эмиграции они сумели сохранить христианскую веру, русский язык и традиции. При этом они не затворники, которые прячутся от цивилизации. Наоборот: русские старообрядцы используют и в жизни, и в работе самые последние технологии.  Подробности...
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Как Турция дала Азербайджану главное оружие против Армении

Беспилотник Bayraktar TB2 – главное открытие в военной промышленности за последнее время baykarsavunma.com
Еще десять лет назад мало кто слышал о турецкой боевой авиации, а сегодня с помощью БПЛА Bayraktar TB2 Азербайджан одерживает верх в Карабахе. Как Турции удалось с нуля создать производство боевых беспилотников, насколько турецкие дроны зависят от иностранных деталей и какую роль во всем этом сыграла младшая дочь Эрдогана? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Вера в имбирь ведет к глобальному религиозному всплеску

Игорь Караулов, поэт, публицист
Сегодня возникает впечатление, что знанием не обладает никто. Поэтому даже на теорию заговора можно смотреть с надеждой: ведь если предположить, что вирус искусственно создан, то, значит, существуют люди, у которых есть кнопка «стоп», противоядие, антидот. Подробности...

Чего боится и кого ненавидит избиратель Трампа

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Конспирологическая теория не может быть убедительной, если в ней не говорится об успешности действия «темных сил». И тут на свет Божий является теория о том, что трамповского избирателя уже сломали. Он запуган и забит. Подробности...

Кому понадобились российские войска в Каталонии

Никита Коваленко, политический обозреватель
Если в условном Лимпопо избрали не того президента или часть страны решила отделиться – там непременно найдется русский след. Презумпция невиновности Запад в таких случаях абсолютно не интересует. Подробности...
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Когда закончится война в Карабахе

США требуют удержать Турцию на Западе

Почему французы любят оскорблять религию

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Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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    Эксперт: С помощью многоуровневой конкурсной системы создается будущая элита России

    2 ноября 2020, 18:15

    Текст: Андрей Самохин

    Такие конкурсы, как «Большая перемена» для школьников и «Лидеры России» – на другом возрастном уровне – вызывают одобрение большинства россиян. С их помощью государство не только формирует кадровый резерв, но и предоставляет гражданам возможность для развития, заявил газете ВЗГЛЯД эксперт Виктор Потуремский, комментируя встречу Путина с финалистами конкурса «Большая перемена».

    «Все, что касается социальных лифтов, подготовки кадровых резервов – это более чем важная тема. На нее есть запрос и государства, и общества. Здесь совмещаются сразу два требования общества – на развитие страны и на социальную справедливость. Один из принципов справедливости гласит: молодые люди должны быть востребованы и иметь возможность реализоваться, в первую очередь, в своей стране», – уверен директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

    «Я не согласен с мнением некоторых блогеров-критиканов, которые называют подобные конкурсы показухой, – подчеркивает Потуремский. – Какая же это показуха, если рядовой школьник получает миллион рублей на свое будущее образование. Это вполне конкретные результаты. Я сам родитель и понимаю, насколько важны в наше время не только деньги, но и доступ к качественному образованию – например, в своем городе».

    Напомним, в понедельник президент Владимир Путин дистанционно пообщался со школьниками, вышедшими в финал Всероссийского конкурса «Большая перемена». «Чтобы быть лидерами в бурном, сложном 21-м веке, надо создавать лучшие возможности для самореализации человека, раскрыть талант, природный дар, который в каждом человеке, в том числе и в молодом человеке, заложен», – сказал глава государства. Путин пообещал, что власти будут и дальше создавать все необходимые условия для развития детей и подростков. «Это без всякого преувеличения наша общенациональная цель. Убежден, она объединяет всех наших граждан», – добавил президент, предложив сделать конкурс «Большая перемена» ежегодным.

    Потуремский отметил, что личное участие главы государства в подобных мероприятиях подчеркивает их статус. «Проведение подобных конкурсов становится базовым направлением для государства вообще. Оно должно восприниматься именно так на всех властных уровнях, в том числе, в регионах», – заключил социолог.

    Потуремский выразил надежду, что с помощью подобной многоуровневой конкурсной системы для разных возрастов постепенно удастся воспитать будущую элиту России. «Дело не только в деньгах и ресурсах, которые будут потрачены на развитие конкретных молодых людей, победившим в конкурсе, – отметил собеседник. – Это важный вопрос и с точки зрения социологии, потому что речь идет и о формировании общих правил, ценностей, регулирующих норм. Если ты готов заниматься собственным развитием и образованием, то государство и общество предоставляет тебе такие возможности. Но для этого надо будет следовать правилам, которые как раз сейчас определяются».

    Напомним, финал всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – открылся накануне в международном детском центре «Артек» в Крыму. В конкурсе принимали участие более миллиона школьников, финалистами стали 1200 ребят. Организаторами конкурса выступают АНО «Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр».

    Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что финалистов конкурса поздравили российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков. Во время прямой трансляции с Международной космической станции они пожелали конкурсантам «реализовать свои самые смелые мечты».

    До 4 ноября в «Артеке» мотивационные лекции и встречи для школьников проведут руководители крупнейших российских компаний и университетов. В формате форсайт-сессий финалисты спроектируют «Город будущего» по 6 направлениям: «Образование будущего», «Предпринимательство», «Искусство-Арт», «Урбанистика», «Волонтерство» и «Здоровый образ жизни».

    Имена победителей «Большой перемены» будут объявлены 3 ноября. Ими станут 300 учащихся 9-10 классов и 300 одиннадцатиклассников. При этом каждый из победителей-одиннадцатиклассников получит приз в миллион рублей, который он сможет направить на оплату своего обучения, а также до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.

    Учащиеся 9-10 классов будут премированы суммой в 200 тыс. рублей каждый. Эти средства они смогут потратить на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов. Все финалисты конкурса (1200 человек) получают путевки в МДЦ «Артек». 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей) для создания у себя новых образовательных возможностей и технического переоснащения.


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