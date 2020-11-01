Российские космонавты с борта МКС поздравили финалистов конкурса «Большая перемена»

Взгляд
1 ноября, воскресенье  |  Последнее обновление — 17:42  |  vz.ru
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Россия нашла новый способ озолотиться

Россия расширяет свои возможности по экспорту золота Boris Roessler/DPA/ТАСС
Центробанки начали продавать золото из резервов впервые с 2010 года. Замечена в этом была даже Россия, которая вот уже 13 лет этого не делала. Наоборот – Банк России активно скупал золото для пополнения резервов. Но речи о смене тренда не идет. Более того, Центробанк придумал новый способ, которым Россия может зарабатывать на золоте. Подробности...
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ЛДПР теряет оппозиционный электорат

Вождистский характер ЛДПР был главной силой Жириновского, но он же может и погубить эту партию Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Феномен Жириновского тускнеет, а на электорат его партии нацелились соперники. Это уже давно известные и новые, действующие на консервативно-патриотическом поле, политические силы. Какие проблемы испытывает ЛДПР, почему к ней падает интерес избирателя и с чем приходит партия к думским выборам 2021 года? Подробности...
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Почему сталинские палачи сходили с ума

Василий Блохин – один из самых знаменитых палачей сталинской эпохи Общественное достояние
30 октября Россия отмечает День памяти жертв политических репрессий. О жертвах становится известно все больше, но по-прежнему мало информации о тех, кто приводил в исполнение расстрельные приговоры. В Москве и области функционировал «спецотряд по особым поручениям», один из символов Большого террора. Кто работал в этом отряде и как сложилась судьба этих людей? Подробности...
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Украинские чиновники совершили побег из-под американского контроля

Глава КС Украины Александр Тупицкий с одного удара подорвал американское влияние на Украине ТСН/Youtube
Решение Конституционного суда Украины одним махом сломало механизм внешнего управления страной, который так долго создавал Госдеп. Для этого достаточно было упразднить закон о работе «антикоррупционных» ведомств. Но позволит ли это судебное решение разрушить всю цепочку контролирующих Украину органов Запада? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Россиянам предлагают сыграть в «ловлю ножей»

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
С начала 2020 года на Московской бирже были открыты 1,35 млн новых инвестиционных счетов. При этом за последние пять лет таковых прибавилось 1,65 млн. Совершенно очевидно, что этот спурт – отнюдь не результат финансового прозрения сограждан, но отчаянная попытка спасти рублевые сбережения. Подробности...
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Чужая псевдовойна в Европе

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Россия – это в конечном итоге не Европа. И европейские проблемы волнуют нас только в той степени, ослабят они или усилят тех, кто стоял за расширением НАТО и кровопролитным кризисом в братской Украине. Подробности...
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Эрдоган хочет отжать у России среднеазиатский кошелек

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Турция предлагает России создать междусобойчик по решению карабахского вопроса. Кремль пока отказывается – поскольку понимает, чего именно хочет добиться Эрдоган таким предложением. Подробности...
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Когда закончится война в Карабахе

США требуют удержать Турцию на Западе

Почему французы любят оскорблять религию

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Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

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В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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    Российские космонавты с борта МКС поздравили финалистов конкурса «Большая перемена»

    1 ноября 2020, 17:21

    Текст: Елизавета Булкина

    Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков поздравили финалистов конкурса «Большая перемена». Во время прямой трансляции с Международной космической станции они пожелали конкурсантам «реализовать свои самые смелые мечты».

    1 ноября в МДЦ «Артек» состоялась церемония открытия финала конкурса «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Финалистами конкурса стали 1200 школьников из всех регионов страны, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    В мероприятии приняли участие Сергей Кириенко – первый заместитель руководителя администрации президента России, Андрей Фурсенко – помощник президента, Герман Греф – президент, председатель правления Сбербанка, Алексей Лихачев – генеральный директор ГК «Росатом», Александр Бугаев – руководитель Федерального агентства по делам молодежи, Алексей Комиссаров – генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», Сергей Першин – генеральный директор АНО «Центр развития культурных инициатив», руководитель арт-кластера «Таврида», представители партнеров  конкурса – Сбербанка, ГК  «Росатом», ГК «Роскосмос» и ректоры ведущих российских  университетов.

    Первый замруководителя администрации президента обратился к финалистам с приветственным словом. «Очень здорово, что мы все-таки смогли собраться очно, потому что никакие современные технологии не могут передать вашу энергию и ваши эмоции. Спасибо вам за то, что вы здесь и за то, что мы вместе! Спасибо за то, что, участвуя в конкурсе, вы уже меняете жизнь, не только свою, но и жизнь окружающих. Вы помогали тем, кто этой весной и летом нуждался в помощи, поздравляли ветеранов с 75-летием Победы, приносили реальную помощь своим городам и поселкам, своей стране. Будущее России зависит от вас! И глядя на вас, я понимаю, что нас ждет прекрасное будущее!», – сказал Кириенко.

    Помощник президента России Фурсенко призвал финалистов начать строить свое будущее прямо сейчас. «Мы сегодня много говорим о будущем, и это – ваше будущее! Но начать строить его должны вы сами, а мы вам в этом можем помочь. Прямо с этого момента вы должны представить, какое будущее вам нужно, и начать действовать. И я уверен, что у вас все получится, потому что вы сделали абсолютно верные первые шаги!» – подчеркнул он.

    Гендиректор «Росатома» пригласил финалистов на работу в сферу атомной промышленности. «Мы ждем вас во взрослой жизни. Кому-то осталось два шага, кому-то один, кому-то полшага до того, как вы станете взрослыми людьми, и от вас будет зависеть судьба нашей страны. Мы ждем вас в этой жизни, готовьтесь к ней! «Росатому» нужны лучшие! Значит, мы вас ждем в атомной промышленности России», – заявил глава госкорпорации.

    По словам гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Комиссарова, главной задачей конкурса «Большая перемена» было создать платформу, на которой школьники смогут не только испытать себя и побороться за главный приз, но и помочь определиться с направлением, в котором они в дальнейшем захотят развиваться.

    «Глядя на вас, можно уверенно сказать, что вы – целое сообщество талантливых, целеустремленных ребят. Вы приехали из разных регионов нашей страны, вы все такие разные, но у вас есть одно очень важное сходство – желание развиваться и достигать новых целей. Я уверен, что для каждого из вас этот финал будет не просто окончанием конкурсных испытаний, но одновременно и началом яркого, полного побед и достижений, пути собственного развития, профессионального становления и творческой самореализации», – подчеркнул Комиссаров.

    С 1 по 4 ноября в «Артеке» мотивационные лекции и встречи для школьников проведут руководители крупнейших российских компаний и университетов. В формате форсайт-сессий финалисты будут работать по 6 направлениями и спроектируют «Город будущего» («Образование будущего», «Предпринимательство», «Искусство-Арт», «Урбанистика», «Волонтерство» и «Здоровый образ жизни»). В день открытия финала состоится премьера мюзикла «Большая перемена. Успех за тобой», артистами которого выступят конкурсанты.

    В рамках выставочной программы «Большой перемены» организаторы и партнеры конкурса проведут на своих стендах мастер-классы и познавательные мероприятия для школьников. Культурную программу для финалистов подготовили резиденты «Тавриды». На протяжении всей смены в павильоне арт-кластера будут проходить воркшопы по кастомизации одежды и аксессуаров и мастер-классы по коллажу и скетчингу. Также будет работать music box, в котором звукорежиссеры проекта помогут школьникам записать любимые треки, и пространство ТикТок с резидентами и ведущими «Тавриды». В работе площадки примет участие певица и видеоблогер Клава Кока.

    Имена победителей «Большой перемены» будут объявлены 3 ноября. Ими станут 300 учащихся 9-10 классов и 300 одиннадцатиклассников. Учащиеся одиннадцатых классов получат приз в размере 1 миллиона рублей, который они смогут направить на оплату обучения, до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.

    Учащиеся 9-10 классов премируются суммой в 200 тыс. рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов. Все финалисты конкурса (1200 человек) получат путевки в МДЦ «Артек». 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения.

    В конкурсе «Большая перемена» принимают участие более 1 млн школьников. Цель конкурса – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны. Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр».


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