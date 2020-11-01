Российские космонавты с борта МКС поздравили финалистов конкурса «Большая перемена»

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков поздравили финалистов конкурса «Большая перемена». Во время прямой трансляции с Международной космической станции они пожелали конкурсантам «реализовать свои самые смелые мечты».

1 ноября в МДЦ «Артек» состоялась церемония открытия финала конкурса «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Финалистами конкурса стали 1200 школьников из всех регионов страны, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В мероприятии приняли участие Сергей Кириенко – первый заместитель руководителя администрации президента России, Андрей Фурсенко – помощник президента, Герман Греф – президент, председатель правления Сбербанка, Алексей Лихачев – генеральный директор ГК «Росатом», Александр Бугаев – руководитель Федерального агентства по делам молодежи, Алексей Комиссаров – генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», Сергей Першин – генеральный директор АНО «Центр развития культурных инициатив», руководитель арт-кластера «Таврида», представители партнеров конкурса – Сбербанка, ГК «Росатом», ГК «Роскосмос» и ректоры ведущих российских университетов.

Первый замруководителя администрации президента обратился к финалистам с приветственным словом. «Очень здорово, что мы все-таки смогли собраться очно, потому что никакие современные технологии не могут передать вашу энергию и ваши эмоции. Спасибо вам за то, что вы здесь и за то, что мы вместе! Спасибо за то, что, участвуя в конкурсе, вы уже меняете жизнь, не только свою, но и жизнь окружающих. Вы помогали тем, кто этой весной и летом нуждался в помощи, поздравляли ветеранов с 75-летием Победы, приносили реальную помощь своим городам и поселкам, своей стране. Будущее России зависит от вас! И глядя на вас, я понимаю, что нас ждет прекрасное будущее!», – сказал Кириенко.

Помощник президента России Фурсенко призвал финалистов начать строить свое будущее прямо сейчас. «Мы сегодня много говорим о будущем, и это – ваше будущее! Но начать строить его должны вы сами, а мы вам в этом можем помочь. Прямо с этого момента вы должны представить, какое будущее вам нужно, и начать действовать. И я уверен, что у вас все получится, потому что вы сделали абсолютно верные первые шаги!» – подчеркнул он.

Гендиректор «Росатома» пригласил финалистов на работу в сферу атомной промышленности. «Мы ждем вас во взрослой жизни. Кому-то осталось два шага, кому-то один, кому-то полшага до того, как вы станете взрослыми людьми, и от вас будет зависеть судьба нашей страны. Мы ждем вас в этой жизни, готовьтесь к ней! «Росатому» нужны лучшие! Значит, мы вас ждем в атомной промышленности России», – заявил глава госкорпорации.

По словам гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Комиссарова, главной задачей конкурса «Большая перемена» было создать платформу, на которой школьники смогут не только испытать себя и побороться за главный приз, но и помочь определиться с направлением, в котором они в дальнейшем захотят развиваться.

«Глядя на вас, можно уверенно сказать, что вы – целое сообщество талантливых, целеустремленных ребят. Вы приехали из разных регионов нашей страны, вы все такие разные, но у вас есть одно очень важное сходство – желание развиваться и достигать новых целей. Я уверен, что для каждого из вас этот финал будет не просто окончанием конкурсных испытаний, но одновременно и началом яркого, полного побед и достижений, пути собственного развития, профессионального становления и творческой самореализации», – подчеркнул Комиссаров.

С 1 по 4 ноября в «Артеке» мотивационные лекции и встречи для школьников проведут руководители крупнейших российских компаний и университетов. В формате форсайт-сессий финалисты будут работать по 6 направлениями и спроектируют «Город будущего» («Образование будущего», «Предпринимательство», «Искусство-Арт», «Урбанистика», «Волонтерство» и «Здоровый образ жизни»). В день открытия финала состоится премьера мюзикла «Большая перемена. Успех за тобой», артистами которого выступят конкурсанты.

В рамках выставочной программы «Большой перемены» организаторы и партнеры конкурса проведут на своих стендах мастер-классы и познавательные мероприятия для школьников. Культурную программу для финалистов подготовили резиденты «Тавриды». На протяжении всей смены в павильоне арт-кластера будут проходить воркшопы по кастомизации одежды и аксессуаров и мастер-классы по коллажу и скетчингу. Также будет работать music box, в котором звукорежиссеры проекта помогут школьникам записать любимые треки, и пространство ТикТок с резидентами и ведущими «Тавриды». В работе площадки примет участие певица и видеоблогер Клава Кока.

Имена победителей «Большой перемены» будут объявлены 3 ноября. Ими станут 300 учащихся 9-10 классов и 300 одиннадцатиклассников. Учащиеся одиннадцатых классов получат приз в размере 1 миллиона рублей, который они смогут направить на оплату обучения, до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.

Учащиеся 9-10 классов премируются суммой в 200 тыс. рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов. Все финалисты конкурса (1200 человек) получат путевки в МДЦ «Артек». 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения.

В конкурсе «Большая перемена» принимают участие более 1 млн школьников. Цель конкурса – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны. Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр».