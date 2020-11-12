Экипаж МРК «Вышний Волочек» отработал приемы морского боя

Экипаж малого ракетного корабля «Вышний Волочек» Черноморского флота провел учение по ведению боя с надводным кораблем условного противника в акватории Черного моря с выполнением артиллерийских стрельб, сообщили в Минобороны.

«В ходе учения экипаж корабля совершил переход в морской полигон, где боевые расчеты обнаружили и классифицировали условную цель. В качестве надводной цели использовался морской щит-мишень. После идентификации надводного объекта, как условного противника, военнослужащие ракетно-артиллерийской боевой части подготовили 100-миллиметровую артустановку А-190 к бою и выполнили наведение на цель. В результате выполнения экипажем МРК «Вышний Волочек» практических стрельб морская цель была успешно уничтожена», – передает официальный сайт Минобороны.

Также личный состав провел ряд артиллерийских стрельб из 30-миллиметровых артиллерийских установок АК-630 и крупнокалиберных пулеметов КПВ по макетам плавающих мин.

После проведения стрельб корабль продолжил выполнение задач по предназначению и приступил к отработке комплекса внутрикорабельных учений в соответствии с планом боевой подготовки.

Напомним, в августе 2019 года МРК «Вышний Волочек» впервые отстрелялся «Калибрами» в Крыму.