Кремль оценил идею введения российских миротворцев в Донбасс

Москва выступает против ведения военных действий и того, чтобы где-то приходилось прибегать к введению миротворцев, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Москва не хотела бы, чтобы где-то велись боевые действия, чтобы приходилось прибегать к такому инструменту (как введение миротворцев), вот чего хотела бы Москва», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос журналистов, хотела бы Москва при каких-то условиях ввести миротворцев на Донбасс, как это произошло в Карабахе..

Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников заявил о том, что Киев рассматривает возможность ввода в Донбасс миротворцев ОБСЕ.

Напомним, в сентябре 2017 года президент России Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает ввод в Донбасс международной миротворческой миссии для обеспечения безопасности уже работающей там с марта 2014 года Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

В июле в Берлине состоялась встреча политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция), по итогам которой замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак заявил, что из-за позиции Киева по вопросу особого статуса Донбасса договориться не удалось.