ФАС возбудила 60 дел о нарушении исполнения нацпроектов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила 60 дел по фактам нарушения законодательства при исполнении нацпроектов, сообщил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.

«Если говорить о сговорах при реализации нацпроекта, то всеми антимонопольными органами страны возбуждено 60 таких дел. Из них 15 возбуждено в Сибирском федеральном округе», – передает ТАСС слова Тенишева.

Представитель ФАС отметил, что подобные дела рассматривают, в частности, в Республике Хакасия, на которую приходится 10% таких дел в СФО, Томской области и Республике Алтай, где территориальные органы службы выявляют признаки сговора компаний с местными органами власти. По словам Тенишева, подобные нарушения ведут к удорожанию мероприятий по нацпроектам и увеличению сроков строительства объектов.



Секретарь Совбеза России Николай Патрушев, выступая в понедельник на выездном совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в Новосибирске, отметил, что в 2020 году в регионах СФО выявлены правонарушения при реализации шести нацпроектов. Среди них злоупотребление должностными полномочиями, хищения при закупках, приемка некачественно выполненных работ.

Также он отметил, что при проведении торгов выявляются факты аффилированности должностных лиц органов власти, сотрудников госкомпаний с участвующими в конкурсных процедурах коммерческими организациями.