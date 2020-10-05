ФАС возбудила 60 дел о нарушении исполнения нацпроектов

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5 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 13:04  |  vz.ru
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«Северный поток – 3» будет поставлять в Европу топливо будущего

Европейский рынок газа через 30 лет будет совсем иным Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
Россия еще не достроила второй «Северный поток», а уже заговорила о третьем. Новая труба из России в Германию нужна для транспортировки водорода, на который Европа хочет полностью перейти через 30 лет. Первые два газопровода тоже будут задействованы. Правда, Москве опять придется убеждать Европу в выгодности покупки газа у России, да и американцы вновь составят конкуренцию. Подробности...
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Зачем России нужен Азербайджан

У Владимира Путина и Ильхама Алиева сложились доверительные отношения Валерий Шарифулин/ТАСС
Обострение ситуации в Нагорном Карабахе вызвало ряд вопросов. В частности, почему Москва не спешит вступаться за Армению и почему не выступает с резкой критикой Азербайджана. Ответ заключается в том, что Москву и Баку связывают очень тесные отношения, причем не только экономические. Так в чем же ценность и незаменимость Азербайджана для России?  Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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США теряют понимание природы морского могущества

Американский военно-морской флот уже очень велик, и может стать еще больше Courtesy Kaila V. Peters/Reuters
В Пентагоне всерьез обсуждают планы по грандиозному, чуть ли не вдвое увеличению корабельного состава ВМС США. Эта колоссальная кораблестроительная программа не только заставляет вспомнить противостояние военно-морских сил США и СССР во времена холодной войны. Она показывает, насколько деградировало американское руководство и в чем здесь шанс для современной России. Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Коронавирус Трампа может убить демократию в Америке

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Чтобы забыть о трампизме, как о страшном сне, элите потребуется «зачистить» значительную часть избирателей. Не физически, конечно, а социально. Ей придется почти официально вводить авторитарно-идеологическое правление с относительно мягким, но последовательным подавлением инакомыслия. Подробности...

Война с природой в Арктике не была напрасной

Тимур Шерзад, журналист
90 лет назад, 5 октября 1930 года, советские исследователи завершили открытие Северной Земли. То был самый разгар процесса покорения Арктики. Тридцатые – время, когда что-то наконец-то начало получаться по-настоящему. Подробности...

Абстрактное искусство как спецпроект ЦРУ

Владимир Можегов, публицист
Нравится им это или нет, знают они или не знают, было очень мало писателей, поэтов, художников, историков, ученых, или критиков в послевоенной Европе, чьи имена не были каким-то образом связаны с этим тайным предприятием. Подробности...
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Коронавирус у Трампа: почему это важно

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Турция втягивает Россию в войну на Кавказе

Зеленский пошел на поводу у «нациков»

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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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Какой газ России следует поставлять в Европу по Северному потоку – 3?
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    ФАС возбудила 60 дел о нарушении исполнения нацпроектов

    5 октября 2020, 12:41

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила 60 дел по фактам нарушения законодательства при исполнении нацпроектов, сообщил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.

    «Если говорить о сговорах при реализации нацпроекта, то всеми антимонопольными органами страны возбуждено 60 таких дел. Из них 15 возбуждено в Сибирском федеральном округе», – передает ТАСС слова Тенишева.

    Представитель ФАС отметил, что подобные дела рассматривают, в частности, в Республике Хакасия, на которую приходится 10% таких дел в СФО, Томской области и Республике Алтай, где территориальные органы службы выявляют признаки сговора компаний с местными органами власти. По словам Тенишева, подобные нарушения ведут к удорожанию мероприятий по нацпроектам и увеличению сроков строительства объектов.

    Секретарь Совбеза России Николай Патрушев, выступая в понедельник на выездном совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в Новосибирске, отметил, что в 2020 году в регионах СФО выявлены правонарушения при реализации шести нацпроектов. Среди них злоупотребление должностными полномочиями, хищения при закупках, приемка некачественно выполненных работ.

    Также он отметил, что при проведении торгов выявляются факты аффилированности должностных лиц органов власти, сотрудников госкомпаний с участвующими в конкурсных процедурах коммерческими организациями.


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