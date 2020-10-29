Монумент «Маска скорби» осквернили в Магадане

Полицейские в Магадане задержали 24-летнего жителя города, который осквернил монумент «Маска скорби», в отношении него возбудили уголовное дело, сообщает прокуратура региона.

«Маска скорби» – мемориал в Магадане, посвященный памяти жертв политических репрессий. Авторы: скульптор Эрнст Неизвестный, архитектор Камиль Казаев. Скульптура мемориала представляет собой стилизованное лицо человека, из левого глаза которого текут слёзы в виде маленьких масок. Внутри монумента находится копия типичной тюремной камеры.

«Установлено, что... 24-летний житель областного центра, находясь у объекта культурного наследия регионального значения «Мемориальный комплекс жертвам политических репрессий «Маска скорби», в доступном для всеобщего обозрения месте, на камнях, являющихся частью мемориального комплекса, нанес красителем оскверняющую надпись «К папе в бар», а также раскрасил элементы геральдических знаков СССР, чем повредил указанный объект культурного наследия, причинив материальный ущерб в размере более 24 тысяч рублей. По данному факту ОД ОМВД России по Магадану возбуждено уголовное дело», – передает РИА «Новости» сообщение надзорного ведомства.

Уточняется, что дело возбуждено по статье «Повреждение объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. За совершение указанного преступления предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Напомним, в декабре 2016 года вандалы также осквернили монумент Эрнста Неизвестного «Маска Скорби» под Магаданом.