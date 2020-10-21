В НАТО озвучили сумму военных расходов в 2020 году

Суммарные военные расходы государств НАТО в 2020 году составят 1092,5 млрд долларов, что почти на 61 млрд больше, чем в 2019 году, говорится в опубликованном статистическом докладе о военных расходах альянса.

Из этих денег оборонные расходы США составят 784,95 млрд долларов, расходы государств Европы и Канады – 307,53 млрд долларов, передает ТАСС.

Напомним, ранее в среду американский министр обороны Марк Эспер заявил, что все союзники США, в том числе не входящие в НАТО страны, должны увеличить расходы на оборону хотя бы до 2% ВВП для противостояния современным угрозам, в том числе исходящим от России и Китая.