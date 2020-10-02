РЖД показали прототип новых плацкартных вагонов

РЖД представили макет нового плацкартного вагона, который разработан российским производителем «Трансмашхолдинг» для «Федеральной пассажирской компании» («дочка» РЖД).

Его установили в Москве на площади Павелецкого вокзала. Всего разработано три варианта плацкартного вагона нового поколения. Первый макет презентовали в ноябре 2019 года, теперь вагон показывают в натуральную величину, передает РИА «Новости».

Места в нем расположены как в обычном плацкарте: по четыре в так называемом купе и по две «боковушки». Однако в «купе» полки разделены вертикальной перегородкой в виде шкафа, куда можно положить багаж и обувь, а также повесить верхнюю одежду. В стенах между «купе» сделаны перегородки, которые можно отодвинуть.

Отмечается, что возле каждой полки есть розетки, USB и индивидуальные светильники. Стены вагона будут светлыми, а полки – бежевыми.

Пространство нового вагона увеличено на 11%, ширина стала больше на 28 см, а длина – на 73 см. Спальные места за счет использования такого габарита увеличились на 10%, а места для багажа на 14%, передает ТАСС.

Внутреннее пространство вагона оборудовано системами обеззараживания воздуха и воды, в интерьере использованы антибактериальные материалы. В вагоне организован раздельный сбор мусора. Пассажирам также предоставили возможность с комфортом перевозить домашних животных.

По словам замглавы РЖД Дмитрия Пегова, новый плацкартный вагон с просторными полками может отправиться в первый рейс во второй половине 2021 года.

«Планируем, что в первом квартале уже следующего года... первая партия вагонов будет выпущена на линию для проведения сертификационных испытаний. Во второй половине 2021 года планируем сформировать два состава для того, чтобы они во второй половине следующего года начали перевозить пассажиров», – сказал он.

Напомним, в ноябре прототип нового плацкарта с модульным пространством впервые был показан в натуральную величину. Полки в вагоне разделены перегородкой, появились индивидуальные столики, шторки и светильники.

Ранее заместитель гендиректора «Трансмашхолдинга» по развитию пассажирского транспорта Александр Лошманов рассказал, что в России придумали, как решить проблему «торчащих ног» в плацкартных вагонах.