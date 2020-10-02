РЖД показали прототип новых плацкартных вагонов

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2 октября, пятница  |  Последнее обновление — 10:22  |  vz.ru
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От падения рубля выигрывают владельцы золота

Почему россияне бегут в золото REUTERS/Michael Dalder
Обилие негативных новостей вновь повышает популярность золота. Упавшему в цене драгметаллу обещают очередной взлет до рекордных уровней. В России этот актив становится еще более привлекательным благодаря снижению курса рубля. А рост цен на основную инвестиционную монету «Георгий Победоносец» неожиданно спровоцировал сам Центробанк России. Подробности...
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С чем связана невиданная дерзость Эрдогана

Выступать в роли «поджигателя войны» для политиков обычно некомфортно, но Эрдогана это не остановило Борис Ефимов
Беспрецедентно дерзкое и агрессивное высказывание в связи с событиями в Карабахе сделал президент Турции: по словам Эрдогана, «недопустимо» требовать прекращения огня в регионе. Это прямо противоречит не только традиционной политической риторике, но и совместному заявлению президентов России, Франции и США. Почему турецкий лидер почувствовал себя вправе говорить таким образом? Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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Евросоюз пожалел и Эрдогана, и Лукашенко

Евросоюзу абсолютно нечего противопоставить ни Эрдогану, ни Лукашенко Vasily Fedosenko/Reuters
С третьей попытки Евросоюз все-таки наказал Александра Лукашенко и утвердил санкции против Белоруссии на уровне глав государств. От этого Батька скорее выиграл, чем проиграл, но главным героем вечера в любом случае стал не он, а президент Турции. Реджеп Эрдоган явным образом перешагнул через «красную линию», а Европа расписалась в своей беспомощности перед ним. Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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Задача либеральных ополченцев – негодовать, а не воевать

Алексей Алешковский, сценарист
Мы помним, как еще совсем недавно на волне революционных настроений – антироссийских и прозападных – российские войска из Армении требовали выводить. Теперь концепт сменился. «И вводим, и выводим!» впору сделать девизом наших вооруженных сил. Подробности...

Хорошее отношение России к Армении должно иметь свою цену

Сергей Мардан, публицист
Снова выясняется, что Россию, в общем, никто любить не хочет. Так и не надо. Мы же не золотой червонец, чтобы нас любить. Главное – использовать нас не надо. Лучше мы сами кого-нибудь используем. Подробности...
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К 40 годам понял секрет старости

Дмитрий Волошин, сооснователь Otus.ru
Достижения – это прекрасно и уважаемо. Успех – одобряем и восхваляем. Быть серьезным человеком и делать большие дела – очень хорошо. А в конечном счете все мы окажемся примерно в одном месте. И будет бесконечно больно думать, что жизнь ты кинул на перегонялки с самим собой. Подробности...
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Зеленский пошел на поводу у «нациков»

Макрон отомстил Лукашенко

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Новая война армян и тюрок

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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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    РЖД показали прототип новых плацкартных вагонов

       2 октября 2020, 09:46
    Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
    Текст: Евгения Шестак

    РЖД представили макет нового плацкартного вагона, который разработан российским производителем «Трансмашхолдинг» для «Федеральной пассажирской компании» («дочка» РЖД).

    Его установили в Москве на площади Павелецкого вокзала. Всего разработано три варианта плацкартного вагона нового поколения. Первый макет презентовали в ноябре 2019 года, теперь вагон показывают в натуральную величину, передает РИА «Новости».

    Места в нем расположены как в обычном плацкарте: по четыре в так называемом купе и по две «боковушки». Однако в «купе» полки разделены вертикальной перегородкой в виде шкафа, куда можно положить багаж и обувь, а также повесить верхнюю одежду. В стенах между «купе» сделаны перегородки, которые можно отодвинуть.

    Отмечается, что возле каждой полки есть розетки, USB и индивидуальные светильники. Стены вагона будут светлыми, а полки – бежевыми.

    Пространство нового вагона увеличено на 11%, ширина стала больше на 28 см, а длина – на 73 см. Спальные места за счет использования такого габарита увеличились на 10%, а места для багажа на 14%, передает ТАСС

    Внутреннее пространство вагона оборудовано системами обеззараживания воздуха и воды, в интерьере использованы антибактериальные материалы. В вагоне организован раздельный сбор мусора. Пассажирам также предоставили возможность с комфортом перевозить домашних животных.

    По словам замглавы РЖД Дмитрия Пегова, новый плацкартный вагон с просторными полками может отправиться в первый рейс во второй половине 2021 года.

    «Планируем, что в первом квартале уже следующего года... первая партия вагонов будет выпущена на линию для проведения сертификационных испытаний. Во второй половине 2021 года планируем сформировать два состава для того, чтобы они во второй половине следующего года начали перевозить пассажиров», – сказал он.

    Напомним, в ноябре прототип нового плацкарта с модульным пространством впервые был показан в натуральную величину. Полки в вагоне разделены перегородкой, появились индивидуальные столики, шторки и светильники.

    Ранее заместитель гендиректора «Трансмашхолдинга» по развитию пассажирского транспорта Александр Лошманов рассказал, что в России придумали, как решить проблему «торчащих ног» в плацкартных вагонах. 


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