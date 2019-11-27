Найдено решение проблемы «торчащих ног» в плацкарте

В России придумали, как решить проблему «торчащих ног» в плацкартных вагонах, рассказал заместитель гендиректора «Трансмашхолдинга» по развитию пассажирского транспорта Александр Лошманов.

Компания готовится представить еще два концепта. Макеты новых плацкартных вагонов намерены продемонстрировать в Москве и других городах. Пассажиры смогут оставить свое мнение о концепции вагона, а затем производитель решит, какие именно из этих вагонов будет выпускаться.

«Мы в этой концепции увеличили незначительно, всего на 2 сантиметра, поперечные полки, на 3 сантиметра продольные полки, но уже в ходе обсуждения с заказчиком макета мы пришли к выводу, что необходимо данную концепцию реализовывать в новом габарите. Этот новый габарит буквально вчера по итогам транспортной недели с коллегами обсуждали и приняли в работу новый габарит пассажирских вагонов», – приводит РИА «Новости» слова Лошманова в ходе круглого стола в пресс-центре МИА «Россия Сегодня».



«Он на 30 сантиметров шире, что позволит персонализировать пространство и вообще решить проблему так называемых торчащих ног в плацкартных вагонах», – добавит замгендиректора компании.

Он также уточнил, что ранее представленный макет – это основная и самая близкая к реализации концепция. «Потому что мы базировались на уже привычных решениях», – сказал Лошманов.

Напомним, в ноябре прототип нового плацкарта с модульным пространством впервые был показан в натуральную величину. Полки в вагоне разделены перегородкой, появились индивидуальные столики, шторки и светильники.