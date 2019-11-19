РЖД представили прототип нового плацкарта

Прототип нового плацкарта с модульным пространством впервые показали в натуральную величину в Москве.

Макет представлен на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке «Транспорт России», которая проходит 19-21 ноября.

Новый вагон представляет собой сочетание привычного плацкарта, но с индивидуальным пространством. Места расположены, как в плацкарте, но там, где полки разделены перегородкой в виде шкафа, получается что-то вроде купе, передает РИА «Новости». В таких вагонах имеются индивидуальные столики и шторки на полках.

В пресс-службе «Федеральной пассажирской компании» уточнили, что это не итоговый вариант вагона, а лишь одна из концепций пассажирских вагонов, которые могут прийти на смену традиционному плацкарту.

Напомним, 25 октября гендиректор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, дочернее предприятие РЖД) Петр Иванов заявил, что в России могут отказаться от термина «плацкарт» для пассажирских поездов.