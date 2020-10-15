В России предупредили Германию и США о последствиях ядерных учений

Доктор военных наук Константин Сивков прокомментировал тайные учения немецких ВВС и союзников по НАТО по отработке боевых действий с использованием ядерного оружия.

«Если это действительно правда, то германская политика направляется очень недалекими людьми, может быть, не совсем психическими здоровыми. Отрабатывать вопросы ведения ядерной войны в Германии – это самоубийственный шаг. Особенно для Германии», – сказал Сивков в беседе с НСН.

Он также напомнил о наличии у России в арсенале мощного оружия, которое превратит территорию вероятного противника в радиоактивную пустыню.

«Российская подводная лодка «Кальмар 4» имеет 16 ракет по десять боеголовок, если она (всего одна лодка из 13) выпустит их по Германии, то Германия прекратит свое существование физически, а на том месте будет радиоактивная пустыня. 160 ядерных взрывов. Поэтому планировать превращение своей страны в театр ядерной войны может только законченный кретин либо враг немецкого народа», – сказал Сивков.

Специалист выразил мнение, что США хотят устроить ядерную войну на территории другой страны и под это они создали ядерные боеголовки особо малого калибра. Он отметил, что в этом случае Россия должна ударить по США.

«Они могут играться в маленькую локальную войну на территории другого государства, а мы церемониться не будем – выпустим все ракеты сразу по Штатам полным бортом», – добавил эксперт.

Ранее издание Bild сообщало, что в Германии прошли тайные учения по отработке боевых действий с использованием ядерного оружия.

В пятницу СМИ сообщили, что Москва и Вашингтон на переговорах якобы смогли достичь «принципиальных договоренностей» по контролю над ядерными вооружениями.

Позже в прессе появились сведения, что для условия продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) США предложили России договориться не увеличивать общее число имеющихся ядерных боеголовок.

Напомним, 22 сентября президент России Владимир Путин в ходе выступления на 75-й сессии Генассамблеи ООН призвал оперативно решить вопрос с продлением ДСНВ, действие которого истекает в феврале 2021 года.

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