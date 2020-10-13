Жительницу Подмосковья арестовали за жестокое убийство четырехлетнего сына

Суд арестовал жительницу подмосковного Пушкино, обвиняемую в убийстве четырехлетнего сына.

В воскресенье женщина, находясь в своей квартире, повесила мальчика, позже тело ребенка обнаружил отец, сообщается на сайте СУ СК Московской области.

На допросе обвиняемая созналась в убийстве, не сумев при этом объяснить мотивы преступления. Во вторник женщина прошла комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, по заключению которой будет решен вопрос о ее вменяемости.

Ранее сообщалось, что житель Кубани в ходе ссоры с сожительницей убил полуторамесячного сына ударом головой о стену.