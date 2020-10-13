Житель Кубани убил полуторамесячного сына ударом головой о стену

Житель Кубани в ходе ссоры с сожительницей убил полуторамесячного сына, схватив его за ногу и ударив головой о стену, а затем зарезал его мать кухонным ножом, сообщает прокуратура Краснодарского края.

В понедельник СУ СК по региону сообщило о задержании в Славянском районе мужчины, который подозревается в убийстве сожительницы и полуторамесячного сына. Отмечалось, что в ночь на воскресенье они с сожительницей выпивали, и женщина упрекнула подозреваемого в том, что он нигде не работает, после чего он убил и сожительницу, и ребенка. Было возбуждено уголовное дело о двойном убийстве, в том числе малолетнего.

«В настоящий момент установлено, что... мужчина в ходе ссоры с сожительницей схватил своего полуторамесячного сына за ногу и ударил его головой о стену комнаты, в результате чего ребенок умер на месте происшествия. Затем он взял в руку кухонный нож и нанес женщине колото-резаные раны в спину, от которых последняя скончалась на месте происшествия. Прокуратурой проводится проверка причин и условий, способствовавших происшествию, в ходе которой будет дана оценка, в том числе работе органов и учреждений системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних по предупреждению преступных посягательств в отношении несовершеннолетних», – передает РИА «Новости» сообщение прокуратуры.

Напомним, ранее жителя Чувашии отдали под суд за убийство беременной жены и младенца.