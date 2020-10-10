Горбачев оценил перемирие в Карабахе

Бывший президент СССР Михаил Горбачев выразил поддержку договоренности о прекращении огня в Карабахе между Арменией и Азербайджаном.

«Я поддерживаю принятое решение», – сказал Горбачев. Активную роль в установлении перемирия в Нагорном Карабахе сыграла Россия, отметил он в беседе с РИА «Новости».

«Но очень важно, чтобы перемирием дело не ограничилось, поэтому так важно обязательство двух стран провести переговоры по урегулированию конфликта. Это будут очень трудные переговоры. Проблема тяжелая, застарелая. Но оставлять ее нерешенной годами, десятилетиями нельзя. За этим первым шагом должны последовать реальные переговоры», – заключил политик.

Напомним, Армения и Азербайджан в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В пятницу главы МИД Азербайджана и Армении по приглашению президента России приезжали в Москву на консультации по Нагорному Карабаху. В четверг президент России Владимир Путин после серии телефонных переговоров с лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном призвал прекратить боевые действия в зоне нагорно-карабахского конфликта по гуманитарным соображениям.

Бои прекратились почти во всем Карабахе, однако непризнанная Нагорно-Карабахская республика сообщила в субботу, что боестолкновения продолжаются в поселении Гадрут.

Также минобороны Азербайджана заявило о нарушении армянской стороной договоренности о прекращении огня и попытках наступления на Агдере-Тертерском (северном) и Физули-Джебраильском (южном) направлениях в Карабахе.