Protonmail счел необоснованной блокировку сервиса в России

Почтовый сервис Protonmail считает блокировку сервиса в России необоснованной и готов к диалогу с властями России, сообщили в компании.

«Мы полностью сосредоточены на решении этого вопроса. Мы работаем со швейцарскими властями и готовы к диалогу с российскими властями, поскольку считаем эту блокировку необоснованной», – передает РИА «Новости» сообщение Protonmail.

Ранее в среду Роскомнадзор ограничил доступ к швейцарском почтовому сервису Protonmail.com, с которого происходит рассылка сообщений о «минированиях» в России.



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