Лукашенко назвал темы для переговоров с Путиным

Глава Белоруссии Александр Лукашенко выразил желание обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопросы поставки нефти для республики.

«Я говорю: ладно, не будем по телефону обсуждать, закончишь мероприятия – послание там и прочее, встретимся и за столом посмотрим, на что мы можем выйти и до чего можем дойти», – приводит его слова БелТА.

Лукашенко уточнил, что речь идет об обсуждении вопроса о поставках российской нефти и об изменениях в позиции российской стороны.

Между тем пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя заявление Лукашенко, сообщил, что четких дат для переговоров лидеров пока нет, передает РИА «Новости».

Ранее Лукашенко заявил, что конфликт между Россией и Белоруссией произошел из-за желания Москвы продавать Минску нефть по цене выше мировой.

Кроме того, он подчеркнул, что не хочет быть «последним президентом Белоруссии». По его словам, если Минск пойдет на «растворение» суверенитета республики, белорусы его «съедят» в течение года.

По словам Лукашенко, российская сторона «нагло, беспардонно, без причины» с целью «наклонить, унизить» закрывает от Белоруссии свой рынок продуктов питания, но республика от этого «уже особо не страдает».

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