Путин поручил расширить региональный опыт по оказанию помощи бездомным

Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов обобщить опыт регионов по выявлению людей без определенного места жительства и оказанию им помощи, сообщила пресс-служба Кремля.

Перечень поручений утвержден президентом по итогам состоявшейся 5 декабря встречи с представителями волонтерских организаций в рамках Международного форума добровольцев (волонтеров).

«Обобщить, в том числе на основании информации, представленной общественными организациями, оказывающими помощь лицам без определенного места жительства, региональную практику по выявлению таких лиц, оказанию им социальных и медицинских услуг, а также по их социальному сопровождению», – говорится в опубликованном на сайте Кремля документе.



Также глава государства распорядился при необходимости представить предложения по совершенствованию соответствующего законодательства.



Срок выполнения поручения – 1 июня 2020 года, ответственными за выполнение поручений назначены премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов.

Ранее Путин пообещал проработать вопрос о возможности закрепления понятия «уличная медицина», в рамки которого входит оказание доврачебной медицинской помощи бездомным людям.