Сирийские военные превратили БМП-1 в «крепость» с двумя башнями

Сирийские военные переделали БМП-1, оставшуюся в армии со времен поставок Советского Союза, в новую машину, сообщают СМИ.

Бойцы элитной 105-й бригады Республиканской гвардии создали бронемашину с бронированными коробами и прорезанными в бортах бойницами, передает «Российская газета».

Это усовершенствование позволяет десантникам не только наблюдать за полем боя, но и вести огонь из автоматов.

При этом умельцы сохранили башни с 73-мм пушками, которые теперь могут стрелять только вперед. Также на корпус БМП-1 установлены 12,7-мм китайские крупнокалиберные пулеметы W85.

На бортах и на передней части машины установлены защитные металлические решетки.

Фотографии переделанной техники опубликованы в Twitter Caesar.