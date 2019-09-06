Лукашенко потребовал от России «не наклонять» Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Бресте потребовал, чтобы Россия поддерживала республику в трудную минуту, а «не гнобила или наклоняла».

«Что касается России, мы один народ, я тысячу раз говорил. Это же наши люди, наши братья. Мы с ними были всегда вместе, они всегда подставляли нам плечо. И то, что у нас сегодня проблемы порой с Россией, так это же не с русскими людьми и не с россиянами. Они блестяще к нам относятся. Почему мы должны к ним относиться плохо, разворачиваться куда-то, предавать их, как некоторые говорят. Этого никогда не будет. Даже без меня этого не будет. Белорусы не позволят предать нашего старшего брата. Но мы требуем от старшего брата, чтобы это был старший брат. Чтобы они не гнобили, не наклоняли нас, а в трудную минуту поддержали», – передает слова Лукашенко госагентство БелТА.

Напомним, ранее в пятницу Лукашенко захотел провести совместную с Россией или Украиной Олимпиаду.

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