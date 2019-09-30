Победитель «Цифрового прорыва» поделился секретом успеха

Взгляд
30 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 15:17  |  vz.ru
Разделы

Россия забирает у США японский рынок газа

Япония верит в успех российских СПГ-проектовФото: Сергей Красноухов/ТАСС
Российские СПГ-проекты пользуются небывалым спросом у азиатских инвесторов. В их числе Япония, которая готова профинансировать строительство перевалочных СПГ-терминалов для «Новатэка». Такой интерес инвесторов заставил вернуться к давно забытым СПГ-проектам даже «Роснефть» и Газпром. Это позволит России в несколько раз увеличить свою долю на мировом рынке СПГ. Подробности...
Перейти а раздел…

Путин впервые поедет на похороны иностранного лидера

Попрощаться с Жаком Шираком приедут не только французыФото: Zuma/ТАСС
Участие Владимира Путина в прощании с Жаком Шираком станет первой поездкой российского лидера на похороны главы иностранного государства. Да и в новейшей истории России были крайне редки случаи, когда глава государства отдавал дань памяти своему иностранному коллеге – бывшему или действующему. И это не просто знак личного уважения к ушедшему. Подробности...
Перейти а раздел…

Российские ВВС вооружат стаями летающих роботов

В тандеме истребителя и БПЛА решается главная задача – безопасность человекаФото: Минобороны РФ/ТАСС
Истребитель Су-57 и беспилотник С-70 оказались вместе в небе и выполнили учебно-боевые задачи по преодолению систем ПВО и безопасному заходу в зону «противника». Теперь официально можно говорить о том, что Россия получила новую интеллектуальную боевую систему, в которой задействованы человек и летающие роботы. Но это еще не все плюсы от подобного тандема. Подробности...
Перейти а раздел…

Канцлер Курц возродился после «русского скандала»

Курц настроен решительно, но ему придется идти на компромиссы, чтобы создать новое правительствоФото: Julian Stratenschulte/DPA/Global Look Press
Не прошло и полгода после громкой отставки самого молодого в истории канцлера Австрии Себастьяна Курца, как тому удалось привести свою партию к уверенной победе на выборах. Чтобы вернуть утраченный из-за «русского скандала» пост, Курц пойдет на коалицию с левыми либералами. А вот позиции пророссийских евроскептиков оказались серьезно подорваны. Как возвращение канцлера Курца повлияет на отношения России и Австрии? Подробности...
Перейти а раздел…

Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
Перейти а раздел…

Планете нужны новые полицейские

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Кажется, у современного мира нет иных вариантов сохраниться, кроме создания устойчивого треугольника Москва – Пекин – Вашингтон. Кто сможет сегодня в мире воспротивиться согласованному решению Путина, Си и Трампа? Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Руководить «климатической экономикой» не пустят кухаркиных детей

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Раньше мы это не очень замечали, но события ускоряются, и вот уже стало понятно: в цивилизованном мире стало слишком много NGO, они же НКО – всяческих неправительственных некоммерческих организаций. Это преподносят как торжество демократии, но на самом деле все гораздо сложней. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

В Донбассе преодолели распад СССР

Андрей Бабицкий, журналист
Российский паспорт для жителей Донбасса – это признание Россией своей обязанности заботиться о русских людях, не по своей воле оказавшихся не дома. Русский народ, наконец, начал собирать себя по частям. Подробности...
Обсуждение: 76 комментариев
    Перейти а раздел…

    Огонь по курильщикам

    Андрей Малахов спровоцировал международный скандал

    Лучшие аэропорты мира

      Перейти а раздел…

      Илон Маск показал корабль для полетов на Луну и Марс

      Основатель SpaceX Илон Маск презентовал новый космический корабль Starship, который предназначен для многократных запусков и перелетов в пределах Солнечной системы с экипажем на борту. Презентация состоялась на космической стартовой площадке в американском штате Техас
      Подробности...
      Обсуждение: 8 комментариев

      Умер Марк Захаров

      Умер выдающийся режиссер Марк Захаров. Он был автором незабываемых и всеми любимых фильмов «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен» и «Формула любви». Не многие помнят, что Захаров автор популярных юмористических рассказов
      Подробности...

      Умер экс-президент Франции Жак Ширак

      Ширак легко находил общий язык с любыми лидерами. Одна из самых запоминающихся встреч у него произошла с Владимиром Путиным на рыбалке
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Вегенсы»: Чипсы с пользой для здоровья

        «Счастливая мама»: Клуб, где мамам будет хорошо

        «MoonBike»: Велосипеды, в которые можно влюбиться

          Перейти а раздел…
          Одобряете ли вы запрет курения на балконах?
          • Да (я курильщик)

          • Да (я некурящий)

          • Нет (я курильщик)

          • Нет (я некурящий)

          Нужно ли разрешить в России полигамные браки?
          • Нужен только моногамный брак

          • Нужен институт многоженства

          • Нужен институт многомужества

          • Нужны обе формы полигамных браков

          • Институт брака устарел

          Как вы относитесь к экоактивизму Греты Тунберг?
          • Поддерживаю

          • Не согласен с высказываемыми ею целями

          • Не нравится личность Греты Тунберг

          • Осуждаю использование детей в общественно-политическом активизме

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:В Совфеде оценили сообщения о российском спецназе в Норвегии

              Главная тема


              Канцлер Курц возродился после «русского скандала»

              громкое дело


              Актеру Устинову изменили наказание

              «влияние бандеровской Украины»


              Соловьев заявил о деградации Гребенщикова

              «добавляет ненависти»


              Во Франции призвали убить Грету Тунберг

              Видео

              легализация перевозок


              Украина начала обустраивать границу с Крымом на века

              боевая система


              Российские ВВС вооружат стаями летающих роботов

              СПГ-проекты


              Россия забирает у США японский рынок газа

              административное нарушение


              Поимкой балконных курильщиков займутся соседи

              викторина


              Что вы знаете о русской водке?

              Солидный куш


              Глеб Простаков: Трамп толкает Зеленского в объятия Путину

              Семейные разногласия


              Иван Соловьев: Не путайте феминистский хайп и защиту прав человека

              Жажда справедливости


              Алексей Алешковский: Шведская девочка как зеркало русской революции

              на ваш взгляд


              Одобряете ли вы запрет курения на балконах?

              Победитель «Цифрового прорыва» поделился секретом успеха

              30 сентября 2019, 14:32

              Текст: Алексей Нечаев

              Версия для печати

              В воскресенье завершился финал конкурса IT-специалистов, программистов и дизайнеров «Цифровой прорыв». В течение 48 часов финалисты круглосуточно работали над заданиями в 20 тематических номинациях. Газете ВЗГЛЯД удалось пообщаться с одним из победителей хакатона, дизайнером Денисом Хромовым.

              «Задачей нашей команды было придумать AR/VR-решение для промышленных предприятий. В основу нашей разработки легла технология дополненной реальности. Мы использовали основное преимущество этой технологии, которое заключается в том, что каждый из сотрудников предприятия, надев специальные очки и подойдя к рабочему месту, видит там всю нужную информацию, которую ему оставил предыдущий рабочий», – рассказал победитель конкурса Денис Хромов.

              «Также с помощью этой технологии управляющий менеджер может глазами ставить задачу своему подчиненному так, что тот видит ее перед собой моментально. Это преимущество позволило создать нам инновационный инструмент менеджмента внутри предприятия», – добавил собеседник.

              По его словам, все члены команды, а их было трое, уже имели дело с такого рода технологией, поэтому знали, что делать.

              Хромов также поделился формулой успеха: по умолчанию это хорошая командная работа, бессонные ночи и помощь опытных экспертов Казанского авиастроительного завода, которые на протяжении 48 часов консультировали ребят.

              «Сейчас развитие нашего проекта стоит на первом месте. Нам пообещали подобрать отраслевых партнеров. Также мы подадим заявку на гранты от Фонда Бортника (Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере – прим. ВЗГЛЯД) и от Фонда содействия инновациям в рамках специального конкурса «УМНИК-Цифровой прорыв». То есть будем искать поддержку и развивать проект дальше», – резюмировал победитель проекта.

              Напомним, с 27 по 29 сентября в Казани состоялся финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» – одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Конкурс стал крупнейшим событием в сфере ИТ в мире и поставил рекорд Книги рекордов Гиннесса.

              В соревновании приняли участие более 3000 специалистов в области программирования, дизайна и управления проектами из 77 регионов России. Финалисты презентовали свои проекты представителям ведущих отраслевых компаний. В каждой номинации был определен победитель, они разделят между собой призовой фонд 10 миллионов рублей.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............