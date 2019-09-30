Победитель «Цифрового прорыва» поделился секретом успеха

В воскресенье завершился финал конкурса IT-специалистов, программистов и дизайнеров «Цифровой прорыв». В течение 48 часов финалисты круглосуточно работали над заданиями в 20 тематических номинациях. Газете ВЗГЛЯД удалось пообщаться с одним из победителей хакатона, дизайнером Денисом Хромовым.

«Задачей нашей команды было придумать AR/VR-решение для промышленных предприятий. В основу нашей разработки легла технология дополненной реальности. Мы использовали основное преимущество этой технологии, которое заключается в том, что каждый из сотрудников предприятия, надев специальные очки и подойдя к рабочему месту, видит там всю нужную информацию, которую ему оставил предыдущий рабочий», – рассказал победитель конкурса Денис Хромов.

«Также с помощью этой технологии управляющий менеджер может глазами ставить задачу своему подчиненному так, что тот видит ее перед собой моментально. Это преимущество позволило создать нам инновационный инструмент менеджмента внутри предприятия», – добавил собеседник.

По его словам, все члены команды, а их было трое, уже имели дело с такого рода технологией, поэтому знали, что делать.

Хромов также поделился формулой успеха: по умолчанию это хорошая командная работа, бессонные ночи и помощь опытных экспертов Казанского авиастроительного завода, которые на протяжении 48 часов консультировали ребят.

«Сейчас развитие нашего проекта стоит на первом месте. Нам пообещали подобрать отраслевых партнеров. Также мы подадим заявку на гранты от Фонда Бортника (Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере – прим. ВЗГЛЯД) и от Фонда содействия инновациям в рамках специального конкурса «УМНИК-Цифровой прорыв». То есть будем искать поддержку и развивать проект дальше», – резюмировал победитель проекта.

Напомним, с 27 по 29 сентября в Казани состоялся финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» – одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Конкурс стал крупнейшим событием в сфере ИТ в мире и поставил рекорд Книги рекордов Гиннесса.

В соревновании приняли участие более 3000 специалистов в области программирования, дизайна и управления проектами из 77 регионов России. Финалисты презентовали свои проекты представителям ведущих отраслевых компаний. В каждой номинации был определен победитель, они разделят между собой призовой фонд 10 миллионов рублей.