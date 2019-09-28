В РПЦ рассказали, куда молодежи направить свою сексуальную энергию

В Русской православной церкви (РПЦ) порекомендовали молодым людям, которые тратят время на просмотр порнографии и рукоблудие, направить свою энергию на создание семьи.

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» отметил, что причина этих грехов – неполноценная семейная жизнь, передает «Интерфакс».

Он также назвал способ избавления от них: «самое правильное – создать крепкую семью и всю свою сексуальную энергию направлять на свою супругу». «Я очень искренне этого вам желаю», – добавил он.

Ранее РПЦ призвала россиян не уподобляться бездетным европейцам.