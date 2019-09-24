СК возбудил дело по факту подрыва моста в Луганске

СК возбудил уголовное дело об акте международного терроризма по факту подрыва опор моста на маршруте следования колонны автомобилей МЧС России в Луганске.

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 361 УК РФ (совершение вне пределов территории Российской Федерации взрыва, поджога или иных действий, подвергающих опасности жизнь, здоровье, свободу или неприкосновенность граждан Российской Федерации в целях нарушения мирного сосуществования государств и народов либо направленных против интересов Российской Федерации)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В СК расскзали, что 19 сентября неустановленные лица совершили подрыв трех взрывных устройств, установленных на опорах моста в районе пересечения улиц Лутугинской и 1-я Керамической города Луганска. Именно по этому мосту через некоторое время должен был проехать 86 гумконвой МЧС России.

По данным следствия, преступление было направлено на срыв поставки гуманитарной помощи для жителей самопровозглашенной ЛНР от Российской Федерации.

«Противоправные действия подвергли опасности жизнь и здоровье граждан Российской Федерации – сотрудников МЧС России, находившихся в составе гуманитарного конвоя, и были направлены против интересов Российской Федерации», – отметили в ведомстве.

В СК добавили, что в рамках расследования уголовного дела в соответствии с нормами российского уголовно-процессуального законодательства и международного права будут проведены следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее источник в силовых структурах ЛНР сообщил, что возле автомобильного моста в Луганске произошел сильный взрыв. В результате подрыва получил повреждения путепровод.

Напомним, 19 сентября министерство госбезопасности ЛНР заявило, что украинские спецслужбы причастны к теракту в Луганске.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД