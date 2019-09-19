В Луганске заявили о повреждении путепровода в результате теракта

Путепровод в Луганске получил повреждения в результате террористического акта, заявил министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет.

«Террористический акт был проведен на пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная – [это] путепровод, который имеет важное социальное значение, по нему производятся перевозки хлебной продукции», – приводит слова министра агентство Луганскинформцентр.

Корнет добавил, что террористический акт был проведен путем подрыва трех опор моста. По его словам, бетонные конструкции были частично разрушены, но арматура выдержала взрыв.

В свою очередь председатель правительства ЛНР Сергей Козлов на собрании оперативного штаба поручил усилить охрану стратегически важных для экономики республики объектов, передает РИА «Новости».

Он также подчеркнул, что речь идет об электростанции, путепроводах и других важных объектах, которые «дают в бюджет финансирование».

Ранее источник в силовых структурах ЛНР сообщил, что возле автомобильного моста в Луганске произошел сильный взрыв. Информация о пострадавших пока не поступала. Тем временем в пресс-службе МЧС ЛНР сообщили, что в Луганск прибыл гумконвой из России.