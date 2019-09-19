ЛНР заявила о причастности Украины к теракту в Луганске

Министерство госбезопасности ЛНР заявило, что украинские спецслужбы причастны к теракту в Луганске.

«Характер примененного взрывного устройства, составляющих, а также способ его изготовления и закладки прямо указывает на причастность к данному диверсионно-террористическому акту украинских спецслужб», – сказали в МГБ, передает РИА «Новости».

Мощность каждой бомбы, использованной в ходе теракта, составила порядка 15 килограммов в тротиловом эквиваленте, всего было использовано четыре заряда, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР со ссылкой на главу ведомства Игоря Корнет.

«Пока не проведена экспертиза, еще рано говорить, какие именно взрывчатые вещества были применены для проведения данного террористического акта. Первоначально могу сказать, что каждое взрывное устройство составляло около 15 кг в тротиловом эквиваленте. Исходя из систем инициирующих устройств, можно говорить, что исполняли это все профессионалы», – отметил Корнет.

По этим же данным, проводятся оперативные мероприятия и уже есть некоторые результаты.

«На Украине поменялась власть, но методы и способы остались прежние. Это еще раз говорит о том, что никто не хочет договариваться с нами», – отметил министр.

Ранее источник в силовых структурах ЛНР сообщил, что возле автомобильного моста в Луганске произошел сильный взрыв. В результате подрыва получил повреждения путепровод.