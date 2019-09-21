Беглов представил посвященную ВОВ уникальную трехмерную панораму

На территории культурного пространства «Севкабель Порт» прошло торжественное открытие трехмерной панорамы «Память говорит. Дорога через войну» при участии губернатора Петербурга Александра Беглова. Глава города рассказал об уникальности этого проекта.

Беглов рассказал, как президент России Владимир Путин поддержал идею создать в Петербурге еще один масштабный проект, посвященный Великой Отечественной войне. По его словам, достаточно долго, около года, тщательно подбирали подходящее для него пространство. И в конце концов место для панорамы нашли. Градоначальник поблагодарил создателей панорамы, отметил их огромный труд, а также сказал спасибо ветеранам, которые помогали в этом деле.

«Я хочу обратиться к молодежи. У меня отец фронтовик, он скупо рассказывал о войне и вообще не любил говорить об этом. Когда мы росли, не было таких широких возможностей, мы смотрели черно-белые фильмы, читали книги. Но всего этого было мало. Сейчас в городе постоянно проводятся мероприятия, которые сохраняют память о войне. Это все делается для того, чтобы вы, ребята, помнили, что вы являетесь нашими наследниками. И мы будем продолжать это делать. У вас сохранится память наших отцов, дедов, которые отстояли нашу страну, и сегодня у нас есть возможность учиться на родном языке и просто жить в хорошем, красивом городе, который когда-то хотели уничтожить», – приводятся его слова на портале nevnov.ru.

Трехмерную панораму на Кожевенной линии сможет посмотреть любой желающий. Она сделана таким образом, что зритель может пройти путь солдата от стен родного дома до рейхстага. Дорога ведет посетителей от самого начала войны – из белорусской деревни в 1941-м, через окопы Лужского рубежа и мастерские тульского завода, к берегу Волги, в Сталинград. Пройдя сквозь заснеженные перевалы Кавказа в момент боя советских и немецких горных стрелков, застывшую секунду форсирования Днепра и эпизоды освобождения Европы, зритель окажется на крыше рейхстага в 1945-м. Каждый эпизод панорамы – это отдельное историческое событие со своим сюжетом и главными героями.

Создатели проекта в первую очередь опирались на воспоминания ветеранов, а также архивные данные. Были изготовлены десятки скульптур, прообразами многих из них стали реально жившие люди. Дополняют экспозицию макеты самолетов, танков и артиллерийских орудий в натуральную величину.

Авторы проекта – команда «Невский баталист», участники Поискового движения России. Это уже не первая их работа такого рода. На счету команды 14 экспозиций в России от Калининграда до Сахалина и в Беларуси, которые они создали на протяжении шести лет. Самые известные работы: трехмерные панорамы «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев» в Санкт-Петербурге и Москве, «Прорыв» в Ленинградской области.