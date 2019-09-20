Российскому космонавту отказали в повышении из-за жены-американки

Юрия Маленченко не утвердили в должности первого заместителя начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) из-за того, что его супруга, уроженка России Екатерина Дмитриева, имеет гражданство США, сообщили три источника в ракетно-космической отрасли.

Маленченко женился на Дмитриевой в 2003 году. Церемония стала первой в истории свадьбой в космосе.

Как сообщили источники РИА «Новости», кандидатуру Маленченко не согласовала служба безопасности Роскосмоса. Уточняется, что должность первого зама подразумевает допуск к конфиденциальной информации.

Информацию о трудностях с утверждением космонавта Маленченко в новой должности подтвердил начальник ЦПК Павел Власов. «Вопросу почти год. Пока он в том состоянии находится – не утвержден», – сказал он.

Маленченко родился 22 декабря 1961 года в городе Светловодск Кировоградской области в Украинской ССР. Военный летчик 3-го класса, на его счету – более 830 часов налета и более 150 прыжков с парашютом. В отряд космонавтов зачислен в 1987 году.

На счету Маленченко шесть космических полетов общей продолжительностью 827 суток 9 часов 22 минуты. Находится на втором месте в рейтинге среди космонавтов и астронавтов по суммарной продолжительности полетов, уступая немногим космонавту Геннадию Падалке.

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