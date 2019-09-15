Китай оценил планы России навести порядок в лесном хозяйстве

Пекин поддерживает Москву в наведении порядка в лесном хозяйстве страны, заявил премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян накануне визита в Россию.

«Мы решительно поддерживаем российскую сторону в наведении порядка в лесном хозяйстве страны, противодействии незаконным лесорубам и наказании правонарушителей», – сказал он в интервью ТАСС.

Ли Кэцян заявил о готовности Китая поделиться с Россией своим опытом и практикой в этих областях.

Комментируя беспокойство российских властей по поводу масштабной незаконной вырубки леса в восточных регионах России, премьер Госсовета Китая отметил, что инвестиционное сотрудничество России и Китая в лесной отрасли в последние годы активно развивается и стало одним из самых многообещающих направлений торгово-экономического сотрудничества.

По его словам, китайские компании вложили свыше 3 млрд долларов в лесное хозяйство России, «благодаря чему было создано огромное количество рабочих мест для местного населения».

При этом он выразил надежду, что «российская сторона создаст открытую, стабильную и предсказуемую среду для инвестиционного сотрудничества компаний двух стран, защитит их законные права и интересы».

Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы «черных лесорубов».

В свою очередь министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что введение полного запрета на экспорт леса в Китай сейчас не имеет смысла.

Газета ВЗГЛЯД писала об опасных последствиях запрета экспорта леса в Китай.

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