Руководство санатория в Сочи захотело уволить поймавшего педофила сотрудника

Системный администратор одного из крупнейших санаториев в Сочи обнаружил среди сотрудников педофила и сдал его в Следственный комитет, однако теперь руководство требует от него уволиться по собственному желанию за то, что он испортил репутацию заведения, сообщили в движении «Сдай педофила».

«Парень работал сисадмином в одном из крупнейших дорогих санаториев Сочи. Он по камерам заметил, что штатный массажист отеля совершал развратные действия в отношении детей. Тут же принес видео руководству. Надеялся, что отреагируют и сделают все по закону. Неделю ждал. Тишина», – пишет участница проекта Анна Левченко в Facebook.

После этого, по ее словам, он позвонил в движение «Сдай педофила», где с ним поговорили.

«Он сам лично отнес эти видео в СК. Педофила взяли в тот же день, заключили под арест. Он написал явку с повинной. Сейчас он уже в СИЗО», – рассказала Левченко.

Однако руководство санатория, по ее словам, теперь сильно обижено на мужчину.

«Его вынуждают уволиться по собственному желанию. Обвиняют в том, что он испортил репутацию престижного санатория. Но Сергей не жалеет, потому что поступил правильно. Кто знает, скольких еще детей он этим спас», – заявила она.

Левченко пообещала ему бесплатную юридическую помощь в случае продолжения поступления угроз.

Ранее сообщалось, что в Сочи в одном из санаториев, где проходили лечение дети, больные ДЦП, поймали педофила, который работал массажистом и совершал преступления прямо во время сеансов. Поймать его помог системный администратор.