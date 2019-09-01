Житель Саратова убил двухмесячную дочь с врожденной патологией

В пятницу житель Саратова, отправив свою жену в магазин, убил ножом двухмесячную дочь, у которой была выявлена врожденная патология, сообщает СУ СК по Саратовской области.

Убийство произошло днем 31 августа. 38-летний мужчина находился дома вместе с 26-летней супругой, двухлетним сыном и двухмесячной дочерью. У дочери была врожденная патология, сообщается на сайте СУ СК.

«Когда супруга ушла в магазин, а мужчина с детьми остался дома, он взял детскую переноску, в которой находился двухмесячный ребенок, и поднялся на чердак дома. После этого мужчина нанес один удар ножом в область шеи малолетнего ребенка, в результате чего последний скончался», – говорится в сообщении.

Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).