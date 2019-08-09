В Москве хулиган «исправил» картину стоимостью почти 10 млн рублей

Злоумышленник повредил картину «Портрет художника Суздальцева» Александра Шилова в галерее на Знаменке в центре Москвы, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник ТАСС сообщил, что в неустановленное пока время – картина выставлялась с 2013 года – злоумышленник стер некоторые элементы полотна и дорисовал новые. Обнаружить внесенные хулиганом «исправления» в полотно удалось не сразу.

«17 июля изменения обнаружил сам Шилов. Сотрудники галереи написали заявление в полицию, начата доследственная проверка», – сообщили в правоохранительных органах.

В галерее Шилова подтвердили факт повреждения картины, не уточнив подробностей.

При этом сам художник в комментарии «Интерфаксу» назвал сообщение «враньем».

Между тем, по информации Агентства городских новостей «Москва», картина стоит 9,7 млн рублей.

По данному факту полиция проводит проверку, устанавливается сумма причиненного ущерба.

Напомним, 27 января полотно А.И. Куинджи «Ай-Петри. Крым» было украдено прямо из зала Третьяковской галереи. Уже на следующий день в Подмосковье под Одинцово нашли подозреваемого и украденную картину. После этого экспозицию Куинджи в Третьяковке снабдили охранной системой.