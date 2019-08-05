Дети пострадали при обрушении карусели под Воронежем

В одном из парков города Поворино Воронежской области во время движения рухнула цепочная карусель, пострадали двое детей.

Следственный комитет по Воронежской области завел уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, – прим. ВЗГЛЯД) после крушения аттракциона, сообщается на сайте СК РФ по региону.

В результате инцидента травмы получили 6-летняя девочка и 9-летний мальчик. Следственные органы проводят проверку на месте происшествия и допрашивают свидетелей.

В июне в столичном парке «Сокольники» трое подростков были госпитализированы после того как выпали из аттракциона. В мае в Улан-Удэ ветром унесло батут, в результате чего травмы получили пятеро детей.