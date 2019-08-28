Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет

Российский актер Эммануил Виторган в возрасте 79 лет в четвертый раз стал отцом.

Событием он поделился с подписчиками своего Instagram. Виторган опубликовал снимок, на котором позирует вместе с женой Ириной Млодик, дочерью Этель и новорожденным ребенком.

«У нас пополнение, на свет появилась еще одна доченька. Кларочка!» – написал артист.

В прошлом году Виторган праздновал рождение первого совместного ребенка в браке с Млодик. У артиста также есть 52-летняя дочь Ксения от первого брака и 45-летний сын Максим от второго.