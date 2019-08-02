МВД предупредило граждан о незаконности планируемого митинга в Москве

МВД опубликовало официальное предупреждение о том, что запланированная на 3 августа акция является незаконной.

«Несмотря на неоднократные предупреждения в сети Интернет продолжаются призывы к участию 3 августа 2019 года в массовом мероприятии в центре столицы. Повторно предупреждаем, что указанная акция незаконна», – говорится в сообщении на сайте МВД.

Ведомство предложило горожанам и гостям столицы воздержаться от участия в акции.

«Напоминаем, что за организацию несогласованных публичных мероприятий и участие в них предусмотрена ответственность в соответствии с законом. Информируем, что в создавшихся условиях возрастает риск провокаций, направленных на нарушение общественного порядка, что может повлечь угрозу вашей личной безопасности», – отмечается в сообщении.

Ведомство подчеркнуло, что ГУМВД столицы будет оперативно реагировать на правонарушения и предпримет все необходимые меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан.

Ранее прокуратура Москвы предупреждала граждан об ответственности за участие в несогласованном массовом публичном мероприятии 3 августа.