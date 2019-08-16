Бортпроводники севшего в поле самолета не ждали аварийной посадки

Пассажиров Airbus A321 «Уральских авиалиний», в четверг совершившего аварийную посадку на кукурузном поле под аэропортом Жуковский в Подмосковье, эвакуировали с помощью надувных трапов менее чем за минуту, сообщил старший бортпроводник самолета Дмитрий Ивлицкий.

«Первые минуты, конечно [была паника], было много детей, все закричали, мы успокоили, и все дружно начали прыгать [на аварийный трап] друг за другом», – приводит его слова ТАСС.

Ивлицкий подчеркнул, что экипаж действовал быстро, на эвакуацию ушло меньше минуты.

«Кто-то пытался забрать вещи, но я громким голосом сказал, что быстренько выходим», – вспоминает старший бортпроводник.

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Ивлицкий добавил, что бортпроводники осознали произошедшее только после приземления самолета на кукурузное поле. По его словам, сначала казалось, что воздушное судно идет на второй круг. «Пока не приземлились не понимали, [что происходит нештатная ситуация]. Там [после приземления] уже сработали, как роботы: всех отстегнуть, отдать команду, дверь открыть, всех эвакуировать, посмотреть, что нет пострадавших», – рассказал он.

Старший бортпроводник уточнил, что тренировки внештатных ситуаций в авиакомпании проходят регулярно.

Напомним, 15 августа в оба двигателя самолета Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» при взлете попали чайки, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок.

Командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин посадили воздушное судно на кукурузном поле. Эвакуацией пассажиров из салона руководили бортпроводники «Уральских авиалиний»: Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко и Яна Ягодина.

Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых – 41 ребенок. В результате происшествия жертв нет, пострадали 74 человека, в том числе в больницу попал второй пилот Георгий Мурзин.