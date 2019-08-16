Бортпроводники севшего в поле самолета не ждали аварийной посадки

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Россия создает крупнейшее энергообъединение в мире

Россия проворачивает каспийский гамбит Фото: Фадеичев Сергей/ТАСС
Пока Прибалтика угрожает России выходом из энергетического кольца БРЭЛЛ, Москва делает шаг вперед по созданию нового крупного энергетического объединения на южных просторах. Россия, Азербайджан и Иран заключили соглашение о создании единого энергетического коридора «Север–Юг». Россия в этом проекте не главный бенефициар, однако для нее он имеет более глобальное значение. Подробности...
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«Взрыв российского Skyfall» выявил некомпетентность разведки США

Разведка США вводит Трампа в заблуждениеФото: Минобороны России/Youtube
Американские СМИ со ссылкой на военную разведку заявили, что на полигоне под Северодвинском взорвалась российская перспективная ракета «Буревестник» (код НАТО Skyfall). Позже с аналогичным заявлением выступил Дональд Трамп, добавив, что у Вашингтона есть «более продвинутые технологии», чем у Москвы. Эксперты считают, что президента США могли намеренно ввести в заблуждение.  Подробности...
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Навальный приучает оппозицию к травле детей

Навальный открыто заявил, что люстрации должны подвергаться не только чиновники, но и их дети и внукиФото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС
Несистемная оппозиция перешла к тактике обнародования персональных данных своих идеологических противников. Соратники Навального сливают в специально созданные сообщества не столько данные на сотрудников полиции, но и информацию о малолетних детях чиновников. Но не все либералы согласны с тем, что в политические разборки взрослых втягивают несовершеннолетних. Подробности...
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Названа настоящая цена, которую Россия просит за Курильские острова

Сергей Лавров готов и дальше вести переговоры о мирном договоре с ЯпониейФото: Гавриил Григоров/ТАСС
Российский МИД назвал заголовки в стиле «Лавров озвучил условия передачи островов Японии» спекуляцией. Министр в своем выступлении на форуме «Территория смыслов» высказался о мирном договоре с Японией. И хотя Лавров действительно говорил о возможной передаче Японии двух островов, возмущение МИДа оправданно. Потому что позиция России не сводится к решению территориального спора. Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Не совсем православные – все равно православные

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Особое положение РПЦ в России строится на факте, что частью этой Церкви себя считает абсолютное большинство населения страны. Но доля регулярно (хотя бы раз в неделю) посещающих храм не превышает 10 процентов. И как со всем этим быть? Подробности...
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С изнанки лета любви

Владимир Можегов, публицист
Леволиберальная общественность широко отмечает 50-летие рок-фестиваля в Вудстоке, ставшего символом 60-х. Секс, наркотики, рок-н-ролл – это принцип жизни оттуда. Это кара, которая постигла весь старый белый консервативный мир. Подробности...
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Почему люди потеряли способность влюбляться на всю жизнь

Герман Садулаев, писатель, публицист
Видимо, нам придется искать новые смыслы для своего существования. И выращивать новые сердца для новой любви. Чтобы не вымереть и не превратиться в стада несчастных животных, боящихся любви, семьи, союзов. Просто потому, что мы стареем. Подробности...
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      Пилот героически посадил пассажирский самолет в кукурузном поле

      Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в четверг совершил экстренную посадку в кукурузное поле неподалеку от Жуковского из-за попадания в двигатели самолета птиц. Благодаря грамотным действиям пилотов 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы
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      Банк России 12 августа выпустил в обращение памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская (советская) мультипликация» с изображением героев мультфильма по сценарию Юрия Энтина и Василия Ливанова, вышедшего на экраны полвека назад
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      Путин в Крыму приехал к байкерам на мотоцикле «Урал»

      Владимир Путин приехал на байк-шоу «Тень Вавилона», которое проходит в Севастополе, за рулем мотоцикла «Урал» с российским флагом и в кожаной куртке. Главу государства встретили приветственными гудками
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          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

          Сколько у вас долгов перед банками, друзьями, родственниками?
          • до 10 тыс. рублей

          • до 100 тыс. рублей

          • до 500 тыс. рублей

          • до 1 млн рублей

          • более 1 млн рублей

          • у меня нет долгов

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              Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:

              Бортпроводники севшего в поле самолета не ждали аварийной посадки

                 16 августа 2019, 13:38
              Фото: Xinhua/ZUMA/Sputnik/Global Look Press
              Текст: Ольга Никитина

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              Пассажиров Airbus A321 «Уральских авиалиний», в четверг совершившего аварийную посадку на кукурузном поле под аэропортом Жуковский в Подмосковье, эвакуировали с помощью надувных трапов менее чем за минуту, сообщил старший бортпроводник самолета Дмитрий Ивлицкий.

              «Первые минуты, конечно [была паника], было много детей, все закричали, мы успокоили, и все дружно начали прыгать [на аварийный трап] друг за другом», – приводит его слова ТАСС.

              Ивлицкий подчеркнул, что экипаж действовал быстро, на эвакуацию ушло меньше минуты.

              «Кто-то пытался забрать вещи, но я громким голосом сказал, что быстренько выходим», – вспоминает старший бортпроводник.

              На ваш взгляд

               
              Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:



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              Ивлицкий добавил, что бортпроводники осознали произошедшее только после приземления самолета на кукурузное поле. По его словам, сначала казалось, что воздушное судно идет на второй круг. «Пока не приземлились не понимали, [что происходит нештатная ситуация]. Там [после приземления] уже сработали, как роботы: всех отстегнуть, отдать команду, дверь открыть, всех эвакуировать, посмотреть, что нет пострадавших», – рассказал он.

              Старший бортпроводник уточнил, что тренировки внештатных ситуаций в авиакомпании проходят регулярно.

              Напомним, 15 августа в оба двигателя самолета Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» при взлете попали чайки, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок.

              Командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин посадили воздушное судно на кукурузном поле. Эвакуацией пассажиров из салона руководили бортпроводники «Уральских авиалиний»: Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко и Яна Ягодина.

              Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых – 41 ребенок. В результате происшествия жертв нет, пострадали 74 человека, в том числе в больницу попал второй пилот Георгий Мурзин.

              Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в четверг совершил экстренную посадку в кукурузное поле неподалеку от Жуковского из-за попадания в двигатели самолета птиц. Благодаря грамотным действиям пилотов 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы


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