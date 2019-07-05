Трамп объявил «совершенно новым» снятый с производства F-22

Американский президент Дональд Трамп, выступая с речью в День независимости за пуленепробиваемым стеклом у мемориала Авраама Линкольна в Вашингтоне, назвал истребитель F-22, снятый с производства восемь лет назад, «совершенно новым».

«Более 65 лет ни одни военно-воздушные силы противника не смогли убить ни одного американского солдата, потому что небо принадлежит США», – приводит его слова РИА «Новости».

«ВВС США, которые вы сейчас увидите, представлены замечательными совершенно новыми F-22 Raptor с военно-воздушной базы «Лэнгли» в Виргинии и потрясающим бомбардировщиком B-2 с базы «Уайтмен» в Миссури», – добавил американский лидер.

F-22 стал первым истребителем пятого поколения и выпускался с 1997 по 2011 годы. Машину сняли с производства, так как она не вполне соответствовала требованиям. После этого было решено начать выпуск истребителя F-35.

Напомним, в рамках празднования Дня независимости США над центром Вашингтона пролетели истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning, тяжелый бомбардировщик-невидимка B-2 Spirit и другие виды воздушной техники.