Грузинская оппозиция выступила против субсидий транзитных рейсов из России

Оппозиция Грузии подвергла резкой критике решение правительства Грузии выделить 600 тыс. евро для поддержки транзитных рейсов из России через Армению с целью привлечения российских туристов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Если правительство решило ввозить туристов за счет нашего кармана, то зачем российских, почему, к примеру, не испанских или ирландских? Они бы точно здесь больше потратили», – заявил глава парламентской фракции саакашвилевского «Единого национального движения» Роман Гоциридзе.

«Дарим авиакомпании за каждого российского туриста 90 евро. Это сумасшествие!», – возмутился он.

Согласно решению правительства Грузии, за каждого перевезенного туриста из России через Армению и обратно авиакомпании смогут получить до 90 евро.

Депутат от оппозиционной «Европейской Грузии» Георгий Канделаки назвал решение правительства «неправильным политическим сигналом».

По его словам, «статистически немцы или британцы тратят в Грузии втрое больше, чем русские туристы».

Напомним, с 8 июля Россия ввела ограничения на авиасообщение с Грузией из-за антироссийских выступлений в Тбилиси. Грузия потеряет из-за этого как минимум 750 млн долларов.

Сообщалось, что поток российских туристов в Грузию сократился более чем на 20%, а сама страна перестала тратить деньги для привлечения россиян.

При этом обещавший завести в Грузию туристов из Украины банкир Мамука Хазарадзе недавно был обвинен в финансовых махинациях.

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