Путин не поверил в отравление Скрипаля спецслужбами Британии

По словам главы российского государства Владимира Путина, он не верит, что бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля отравили британские спецслужбы.

Американский режиссер Оливер Стоун спросил Путина о том, где находится Скрипаль, сообщается на сайте Кремля.

«Понятия не имею. Он же шпион, он все время прячется», – ответил президент, подтвердив, что до него доходила информация о желании Скрипаля вернуться в Россию.

При этом Путин не верит, что Скрипаль может предоставить прессе после своего возможного возвращения какую-то важную информацию. По мнению президента, экс-офицер ГРУ «уже вышел из обоймы».

Путин также не верит, что британские спецслужбы хотели отравить Скрипаля. Как заявил Путин, «если бы хотели отравить, отравили бы».

«Это же, в принципе, в современных условиях несложно сделать. Конечно. Там, я не знаю, миллиграмма хватает. Но если он находился в их руках, это вообще не представляет никакой сложности. Нет, здесь что-то не так. Может быть, просто скандал нужен был», – сказал Путин.

Стоун с ним не согласился. Режиссер считает, что «все гораздо сложнее». Он напомнил, что «верит в теорию заговора».

«Не надо. Берегите себя», – ответил на это Путин, добавив, что сам в теорию заговора не верит.

Напомним, отношения Москвы и Лондона резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где, как утверждают власти Великобритании, были отравлены работавший на британские спецслужбы бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

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