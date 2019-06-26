Появилась угроза отравления воды в Байкале токсинами

Увеличение концентрации токсинов в Байкале ведет к тому, что вода в озере вскоре перестанет соответствовать санитарным нормам, заявил директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН Андрей Федотов.

«Водичку такую пить уже нельзя по содержанию этих токсинов», – цитирует Федотова РИА «Новости».

Ученый отметил, что по мелководью озера практически повсеместно распространилась водоросль спирогира, которая меняет экосистему Байкала, к примеру, приводя к исчезновению байкальских губок.

По его словам, площадь распространения спирогиры на Байкале продолжает расти, а в некоторых местах на берегу озера водоросль цветёт уже круглый год.

Кроме того, масштабные лесные пожары рядом с Байкалом также являются источником загрязнения, поскольку дым от них привносит в озерную воду аммоний.

Напомним, 12 июня на Байкале зафиксировали массовую гибель рыбы. После этого спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил ограничить поток туристов на озеро Байкал ради сохранения экологической обстановки.