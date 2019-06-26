Появилась угроза отравления воды в Байкале токсинами

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26 июня, среда | Последнее обновление — 10:08 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:В ПАСЕ предложили вернуть России полномочия, но с рядом условий
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Россию потеснили на рынке оружия
Губернаторов отправили на дорожные работы
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению
В Германии идет тихая гражданская война
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Что-то странное происходит в Дойчланд. Все вдруг начали бороться с крайне правыми – вплоть до загадочных смертей. Тогда как реальная угроза стране, да и миру – исходит от крайне левых. Стреляют и те, и другие. Подробности...
Эрдоган попал в сложную ситуацию
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Партия Реджепа Эрдогана проиграла выборы в Стамбуле – второй раз подряд за три месяца. И это поражение уже называют началом конца правления турецкого султана. Подробности...
Краткая хрестоматия американской синофобии
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
У России нет другого выбора, кроме упрочения собственного суверенитета и формирования третьего центра силы в мире. Иначе мы станем просто ареной прокси-противостояния Китая и США. А это противостояние уже началось. Подробности...
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